El cardiólogo José Abellán explica a Jordi Wild el impacto de la creatina en la salud: ayuda a mantener la fuerza y la vitalidad después de los 50

El cardiólogo murciano José Abellán ha sido uno de los últimos invitados de 'The Wild Project', el popular podcast de Jordi Wild que se ha convertido en una referencia en España. En la conversación uno de los puntos que más interés despertaba fue la creatina: un suplemento que normalmente se asocia al mundo del gimnasio, pero que, según ha explicado en propioAbellán, puede tener beneficios mucho más amplios.

Durante la charla Jordi Wild reconociía que él mismo consume creatina en determinadas épocas, destacando que es de los pocos suplementos que realmente cuentan con respaldo científico para mejorar el rendimiento. Abellán coincidió pero acto seguido añadía un matiz clave: no se trata de un producto pensado solo para deportistas jóvenes y que “Donde las personas que toman creatina aumentan su fuerza explosiva. También sabemos que en gente mayor ayuda a preservar la actividad física y eso preserva la masa muscular"

Más energía para músculos y cerebro

Abellán detalla en este tramo de la coversación que la creatina funciona como una suerte de “transportador de energía” dentro de las células. Al facilitar que el cuerpo utilice el ATP (la principal fuente de energía) más eficientemente, se consigue un mejor rendimiento físico, sobre todo en ejercicios cortos e intensos. Pero el especialista también un dato especialmente relevante para la población de más edad: el cerebro también se beneficia de este proceso y concretaba que "tenemos estudios en Alzheimer, en rendimiento cognitivo, y parece que es beneficioso”.

Resultados en pacientes cardíacos

El cardiólogo murciano iba todavía más allá y contaba un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología que él mismo había dirigido en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Aunque la creatina no lograba mejorar directamente la contractilidad del corazón, sí se llegó a percibir algo llamativo: los pacientes que la tomaban tenían más energía en su día a día y lograban andar más minutos en las pruebas de esfuerzo: “Esos pacientes que tenían una limitación cardíaca habían hecho que sus músculos se atrofiaran. Cuando les dimos más fuel, más energía a sus músculos periféricos, estaban contentos porque se veían más funcionales que nunca”.

Seguridad y mitos alrededor de la creatina

Uno de los temores más frecuentes en torno a este suplemento es si puede dañar el riñón. Abellán quiso aclarar este punto: lo que aumenta en sangre al tomar creatina es la creatinina, un subproducto que los médicos utilizan como marcador de la función renal. Pero eso no significa que el riñón esté fallando, sino que simplemente hay más materia prima circulando en el organismo. En el estudio por ejempolo los niveles volvieron a la normalidad al dejar de tomarla.

Un suplemento con buena reputación médica

El especialista fue claro: no recomienda de forma generalizada la creatina a todos sus pacientes, porque todavía hacen falta más investigaciones a gran escala. Pero sí reconoció que la ve con buenos ojos, incluso en población que no pisa un gimnasio a diario: “Es un suplemento que veo con buenos ojos hasta el punto de recomendarlo en mis pacientes, pues no”.