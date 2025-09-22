Esta receta típica de Murcia es fácil, exquisita, rica en licopeno y proteína de calidad: ensalada murciana

La cocina tradicional, la de toda la vida, suele esconder respuestas que hoy la ciencia nutricional empieza a confirmar. Sin redes sociales, sin influencers de la alimentación y sin moda pasajera, muchas recetas antiguas ya eran, sin saberlo, un equilibrio perfecto entre sabor y bienestar.

En la Región de Murcia, tierra de huerta y con un pie siempre dentro de la dieta mediterránea, esto se cumple en más de un plato. Uno de los ejemplos más claros es la ensalada murciana: sencilla, fresca y con un sorprendente valor nutricional.

Conocido también como “mojete”, este plato es un clásico en muchos hogares murcianos, sobre todo en épocas de calor o en comidas familiares. Se trata de una ensalada en la que el tomate en conserva es la base él que se suman la cebolla, el atún, los huevos cocidos, aceitunas negras y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Todo se sirve frío, lo que lo convierte en una opción práctica para llevar en tupper al trabajo o disfrutar en casa sin complicaciones.

La elaboración no tiene secretos: se pelan y cortan las cebollas, se cuecen los huevos, se desmenuza el tomate en conserva y se mezcla con el resto de ingredientes. Luego se adereza con aceite de oliva y sal al gusto.

Un plato con beneficios reales para la salud

Más allá del sabor, la ensalada murciana es un cóctel de nutrientes: el tomate en conserva aporta licopeno, un antioxidante natural ligado a la salud cardiovascular y a la protección celular. El atún suma proteínas de calidad y omega-3, grasas buenas que ayudan al corazón. El huevo refuerza la receta con más proteína completa, además de vitaminas como la D y la colina, importante para el cerebro.

La cebolla añade compuestos antioxidantes y beneficios para la circulación, mientras que las aceitunas negras y el aceite de oliva aportan grasas saludables y vitamina E, clave para proteger las células del desgaste. Todo junto da como resultado un plato ligero, saciante y muy completo que encaja en cualquier dieta equilibrada.

Lo interesante es que esta receta, nacida de la necesidad y de los productos disponibles en la huerta murciana, hoy encaja perfectamente con lo que se entiende por alimentación saludable. Un ejemplo más de que la tradición muchas veces iba por delante de la teoría.