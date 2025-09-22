El cardiólogo murciano José Abellán explica cómo vivir más años: "Ahorrando latidos"

Un estilo de vida saludable suele ir ligado a una mayor esperanza de vida. Tenemos toda la información al respecto en la palma de la mano y el cajón de los consejos es como el bolsillo de Doraemon, interminable: huir del sedentarismo y hacer actividad física de manera regular son la base del objetivo, pero también es fundamental no fumar y evitar las bebidas alcohólicas. Una dieta mediterránea, alejarse de los procesados, cuidar la salud mental... las indicaciones son muchas, pero también hay que tener en cuenta que intervienen otros factores que se pueden controlar, como los genéticos. A todos ellos hay que sumarle otro para llegar a los 80 años con dignidad: "Ahorrando latidos vivimos más", asegura el cardiólogo, José Abellán.

La esperanza de vida en España es de 83,1 años, pero no llega a los niveles prepandemia. La media la suben las mujeres, que viven hasta los 85,8 años. De esta manera, en la actualidad somos el cuarto país más longevo del mundo. Aun así, siempre se puede mejorar. Abellán trabaja en el hospital Santa Lucía de Cartagena (Murcia) y asegura que cada día ve llegar a gente enferma por no llevar un adecuado estilo de vida.

Por eso, el cardiólogo, que tiene decenas de miles de seguidores en Instagram y TikTok, promueve una buena salud a base de la nutrición, el descanso, el ejercicio y las conexiones sociales. De hecho, desde hace años sostiene que "la salud se gana y se trabaja", más allá de la genética. Además, divulga los secretos del corazón, que por eso es de lo que más sabe.

Predestinados a vivir 3.000 millones de latidos

Abellán habló largo y tendido sobre este órgano en el pódcast de emprendimiento y crecimiento personal 'Tengo un plan'. Allí, aseguró el pasado mes de abril que "hay un número de latidos con los que estamos predestinados a vivir". La cifra concreta según él es de 3.000 millones de palpitaciones. Por tanto, es importante optimizarlos. Así, una persona puede vivir más.

El doctor argumentó sus palabras con un caso científicamente demostrado: el de la insuficiencia cardíaca con latidos más débiles y lentos —además de que el corazón no bombea de forma eficiente la suficiente sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo—. "Lo que primero se hizo fue pautar un tratamiento para que [el órgano] latiera más fuerte. Se hizo, por ejemplo, utilizando medicamentos como la digoxina, que hace que el corazón bombee más fuerte. Pero la gente se seguía muriendo", explicó.

"Entonces, se empezaron a usar betabloqueantes, que son lo contrario: medicamentos que hacen que el corazón lata más lento y entre otras propiedades, que lo haga, digamos, de manera más rentable. La gente que fue tratada con ellos vivía más. Posiblemente ahorrando latidos vivimos más”, afirmó.

La actividad física, clave en el ahorro de latidos

Una afirmación muy atrevida, pero que la sigue manteniendo. Medicamentos al margen, la defiende con el ejercicio físico. Lo fácil es pensar que haciendo deporte el corazón late más rápido y, por tanto, agota antes los 3.000 millones de latidos. Sin embargo, la realidad es otra.

"De media, una hora de ejercicio a la semana reduce tu frecuencia cardíaca en 10 latidos por minuto. Tanto en hombres, como en mujeres. Cada hora adicional, consigue una reducción de otros dos latidos por minuto de tus pulsaciones basales", indica el cardiólogo en una publicación en las redes sociales, citando el pertinente estudio científico que lo acredita.