Aviso de las cabañuelas de Jorge Rey: las lluvias torrenciales llegan a partir de esta fecha

Distintos organismos han confirmado lo que muchos ya estaban esperando: a partir del domingo se producirá una bajada drástica de las temperaturas que va a marcar el pistoletazo de salida oficial a la temporada de otoño en España. Después de varios días de calor suave y cielos tranquilos, la situación meteorológica cambia y lo hace con fuerza.

Una de las voces más seguidas en redes en este contexto es el joven cabañuelo Jorge Rey, que ha advertido de lo que está por venir. En su último vídeo asegura que “todo parece indicar la llegada de fuertes tormentas a muchas partes de España, no solo igual zonas del Cantábrico, ¿no? También zonas de las Islas Baleares, zonas de Cataluña, zonas de Aragón”.

La evolución de estas borrascas que llegan desde el Atlántico según Rey va a hacer que el panorama cambie por completo a partir del fin de semana: “Aquí podemos ver a 925 hactopascales, lo que vienen siendo 750 m de altitud, la llegada de borrascas que van a llegar desde el Atlántico”, y ha subrayado que aunque los vientos no serán fríos del todo, sí provocarán un descenso notable de los mercurios.

De hecho ha dejado claro que no hay que esperar un frío invernal, pero sí un ambiente más fresco: “mucho, hombre, pues calor desde luego que no, pero bueno, sí que hablamos de temperaturas que sean más bien primaverales”. El contraste se va a notar especialmente sobre todo en las comunidades del norte, con especial incidencia en el Cantábrico, León o Burgos.

El calendario que dibuja Rey señala un aumento de la inestabilidad a partir del jueves con lluvias débiles y tormentas aisladas, pero será el sábado cuando el mal tiempo se extienda: “Llegando tormentas a puntos de Galicia, del Cantábrico, de Navarra, de Castilla y León, incluso también ya en zonas de Aragón o Extremadura”. Y el domingo el episodio alcanzará su pico con acumulados importantes: “acumular ya unos pluviómetros por encima incluso de los 60 L en áreas de los Pirineos”.