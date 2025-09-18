Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: "El otoño llega pisando fuerte"

Después de otra semana de septiembre en la que la sensación térmica ha sido más propia de agosto que de los últimos días del verano, las miradas están puestas en el esperado cambio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya venía advirtiendo que a partir del domingo se notaría un descenso importante de temperaturas en buena parte del país, y ahora una voz muy reconocida en el ámbito meteorológico lo ha confirmado públicamente.

El meteorólogo Mario Picazo ha utilizado su cuenta oficial para advertir de un giro brusco en el panorama atmosférico. En su publicación avisa de un "desplome de las temperaturas a partir del domingo", detallando que se pasará de un calor anómalo, con registros "de +10 ºC por encima de la media en zonas del norte peninsular", a valores que podrían situarse "10 ºC por debajo entre el lunes/martes de la semana que viene". Un aviso claro que resume con una frase que no deja lugar a dudas: "El otoño llega pisando fuerte este próximo lunes 22S".

La previsión enlaza de lleno con lo que AEMET ha dibujado para la Región de Murcia. Tras varios días en los que el mercurio ha alcanzado entre los 34 a los 36 ºC en la capital, el organismo estatal confirma que a partir del lunes 22 se producirá un alivio térmico.

Murcia va a pasar de máximas de 29 ºC el lunes y 27 ºC el martes, con mínimas que podrían descender hasta los 16 ºC. En Cartagena y Lorca también se notará la bajada, con registros que se moverán entre los 27 y 29 ºC, mientras que en Caravaca de la Cruz y Yecla la caída de temperaturas será similar.

El cambio no solo traerá un descenso del calor: según la predicción oficial, el domingo 21 se presenta como la jornada más inestable, con un 55 % de probabilidad de lluvias débiles en la Vega del Segura, una situación que dará paso a cielos más despejados y temperaturas contenidas a partir del lunes.

El propio Picazo ha recordado que no solo la península notará esta transición. Canarias también vivirá un alivio, con "cielos más libres de calima", lo que confirma que el episodio afectará a buena parte del territorio.