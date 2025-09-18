De Jumilla y a 7€ la botella: así es vino que trae el premio al "mejor tinto joven de España" para la Región de Murcia

Murcia suma otro hito gastronómico a la larga lista de éxitos que lleva años cosechando: el reconocimiento de “mejor tinto joven de España” en los prestigiosos Premios Guía Vinos Gourmets 2026 ha recaído en el Juan Gil Etiqueta Amarilla 2023, un vino que además de conquistar paladares del comité encargado de realizar las catas que después se convertirán en premios, sorprende por su precio de apenas 7 euros la botella.

Estos galardones tienen una particularidad que los hace distintos: se deciden mediante votación popular. Cada año miles de lectores de la Guía Vinos Gourmets participan en la elección de los mejores vinos y bodegas del país, mientras el grupo organizador se limita a contabilizar los votos. El resultado es un retrato fiel de lo que realmente seduce al público más allá de las notas de cata de los expertos.

El Juan Gil Etiqueta Amarilla está elaborado con 100% uva Monastrell: emblema de la Denominación de Origen Jumilla. Aunque se trata de un tinto joven tiene una estructura robusta que le permite evolucionar bien en botella. A simple vista muestra densidad pero también un ribete rojizo que adelanta frescor.

En nariz ofrece una combinación sorprendente: flores rojas y azules, regaliz, granada, cerezas y en boca no se queda atrás: los expertos señalan que después de someterse a una ligera aireación, aparece enérgico y complejo dejando la madera en segundo plano y dando paso a la fruta como protagonista.

Un premio que coloca a Murcia en el mapa del vino

El Salón Gourmets de Madrid 2026 será el escenario de la entrega oficial de estos galardones: Junto a Bodegas Juan Gil, otros nombres de referencia nacional como Bodegas Habla (Bodega del año), Mar de Frades (mejor blanco joven) o Codorníu (mejor espumoso) han sido distinguidos en esta edición.

Para la Región de Murcia el premio supone un impulso más en su estrategia de situarse en el centro del panorama gastronómico español. Si en los últimos años se ha hablado mucho de la cocina murciana y de sus productos frescos de huerta y mar, ahora los vinos vuelven a reclamar su espacio.