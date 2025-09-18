Juanjo Villena, Meteored España: "Aquí podéis ver la primera DANA del otoño"

Con el primer descenso térmico serio de la temporada en el horizonte, gran parte de la población española vuelve a mirar al cielo con cierto respeto. El recuerdo de lo ocurrido en Valencia en octubre de 2024 sigue muy reciente y basta con escuchar la palabra DANA para que a muchos españoles todavía se les erice la piel.

La llamada DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) es básicamente una bolsa de aire muy frío que se descuelga de la circulación general y queda aislada en altura: esa diferencia tan pronunciada entre las temperaturas de aire frío en capas altas y el aire cálido en superficie es la chispa que suele disparar tormentas muy intensas y lluvias persistentes como la que azotó l'Horta Sud.

Juanjo Villena, redactor jefe de Meteored España, ha publicado en su cuenta oficial el primer aviso sobre la primera DANA del otoño.

En él explica que el fenómeno ya se está desligando del chorro polar y va a favorecer el desarrollo de tormentas muy fuertes en varios puntos de Europa central, con especial incidencia en Francia, Suiza e Italia.

En España el impacto más inmediato se notará el domingo en el norte peninsular: sobre todo en Navarra, Aragón, Cataluña y también en Baleares donde se esperan lluvias adversas.

Villena subraya que, con la posición actual de la DANA, las precipitaciones más intensas no deberían prolongarse demasiado tiempo en nuestro país, aunque no descarta que más adelante pueda aparecer otra vaguada que reactive la inestabilidad.

Lo que sí parece claro es que, a partir del 20 de septiembre, una borrasca fría azotará la península con tormentas fuertes y un desplome de las temperaturas.

A su vez, en la página de Meteored se recalca además que el intenso calor de estos últimos días dará paso a un ambiente puramente otoñal.

El cambio será brusco: se espera un descenso acusado de los termómetros y episodios de tormenta con posibilidad de granizo.

Un giro radical que pondrá fin al calor veraniego y que marcará oficialmente la entrada en el otoño meteorológico.