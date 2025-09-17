El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana

Después de un verano en el que la emergencia climática se ha dejado sentir con crudeza en la Región de Murcia (con picos de calor extremo y un repunte en la mortalidad asociada a las altas temperaturas), septiembre tampoco ha dado tregua. La primera quincena del mes ha traído valores más propios de julio que de otoño, con máximas que han llegado hasta los 36 ºC en la capital.

Sin embargo la Agencia Estatal de Meteorología confirma que la situación está a punto de cambiar. Según la última predicción será desde el próximo lunes 22 de septiembre cuando llegará un esperado alivio con una reconocida bajada de las temperaturas. La capital murciana va a pasar de los 33-34 ºC previstos durante esta semana a 29 ºC el lunes y 27 ºC el martes 23, con mínimas que podrían descender hasta los 16 ºC. En otras localidades como Cartagena las máximas se quedarán en torno a los 27 ºC, mientras que en Caravaca de la Cruz, Yecla o Lorca los valores oscilarán alrededor de los 28-29 ºC.

El domingo 21 aparece como la jornada más inestable, con probabilidad de lluvias débiles en la Vega del Segura que alcanza un 55 %, mientras que en los días posteriores la tendencia será más seca. El viento va a soplarde levante, flojo a moderado mientras que el índice ultravioleta continuará alto, situándose en 7.

Para entender este descenso en relación con el hacia dónde se dirige, los datos históricos de Weather Spark muestran cómo es el invierno en la Región de Murcia: se trata de una estación relativamente suave en comparación con otras zonas del interior peninsular. Las temperaturas máximas diarias suelen rondar los 17-18 ºC entre diciembre y febrero, mientras que las mínimas descienden hasta los 4-6 ºC. El día más frío del año suele llegar en torno al 7 de enero, con valores que se mueven entre los 4 ºC y los 17 ºC.

Las lluvias también son escasas durante esta época, con una media de 21 milímetros mensuales y apenas un 9 % de días considerados húmedos. Los cielos aparecen cubiertos aproximadamente el 39 % del tiempo, siendo febrero el mes con más jornadas despejadas. Además el invierno trae consigo la reducción de horas de luz: el día más corto es el 22 de diciembre con 9 horas y 32 minutos, aunque a finales de febrero la duración se alarga hasta 11 horas y 19 minutos.

El paso de los 36 ºC de estos días a los 27 ºC previstos para la próxima semana supone el primer aviso de que el verano empieza a ceder terreno. Aunque los valores sigan siendo algo más altos de lo que tradicionalmente corresponde a septiembre, la previsión confirma que el calendario avanza y que el invierno, con sus temperaturas frescas, jornadas más cortas y lluvias intermitentes, ya empieza a asomarse a la Región de Murcia.