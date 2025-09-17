Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser "la mejor apertura de España"

Murcia sigue sumando reconocimientos y afianzando su lugar en el mapa gastronómico nacional: es indudable que en los últimos años la Región se ha ido convirtiendo en un territorio de referencia para quienes buscan propuestas diferentes y con identidad y que los premios TheFork Awards (patrocinados este 2025 por Mastercard) son la última confirmación de esa tendencia.

La nueva edición de estos galardones, que premian las mejores aperturas de España, ha vuelto a fijarse en la Región. Los locales que han sido nominados en esta ocasión son Casa Borrego (un hotel gastronómico situado en Bullas) y el Colmado San Julián (en pleno casco urbano de Murcia capital).

Ambos compiten con otros 39 locales repartidos en 14 comunidades autónomas, en una lista elaborada por un jurado de chefs de máximo prestigio, entre ellos Dabiz Muñoz, Martín Berasategui o Elena Arzak.

Una trayectoria que se repite

No es la primera vez que Murcia coloca su nombre en la lista: en 2023 ya fueron reconocidos dos proyectos locales: El Baret Wine Bar, en la ciudad de Murcia, y Restaurante 43, en Cartagena y un año después, en la edición de 2024, la Región volvía a posicionarse con dos propuestas muy distintas entre sí: un retiro gastronómico en plena naturaleza y la recuperación de un espacio con memoria vecinal.

El simple hecho de aparecer entre los nominados coloca a cada restaurante en el radar de la gastronomía nacional, no solo por la visibilidad mediática, si no por la validación por parte de algunos de los cocineros más influyentes de España y un empujón para consolidar proyectos jóvenes que apuestan por la innovación, lo local y la conexión con el entorno.

Casa Borrego, el refugio gastronómico en Bullas

En el corazón de Bullas rodeado de viñedos y junto al río: Casa Borrego nace como un hotel gastronómico que fusiona alta cocina y descanso.

El concepto va más allá de comer bien y a punta a la idea de experimentar la comida desde la naturaleza, la calma y los productos locales se entrelazan a través de senderos, paisajes y gastronomía.

Colmado San Julián, memoria y barrio en Murcia capital

Muy diferente es la propuesta de Colmado San Julián: un proyecto del creador Samuel Ruiz que ha recuperado la antigua Droguería San Julián para darle nueva vida como bar.

El espacio mantiene la esencia del comercio de proximidad y se ha transformado en un punto de encuentro vecinal donde la conversación, la memoria y la gastronomía tienen el mismo peso.

Próximas fechas y votaciones

Los finalistas se darán a conocer el 3 de noviembre en una gala en Madrid, y hasta el 19 de octubre los usuarios pueden votar por sus aperturas favoritas a través de la web oficial de TheFork Awards. El establecimiento más votado recibirá el People’s Choice Award, un reconocimiento que suma la voz del público al criterio del jurado.