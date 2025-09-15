Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: "10 de 10"

Los caballitos (conocidos en otras partes de España como gamba con gabardina) son una de las tapas más clásicas e irresistibles de la Región de Murcia.

Se elaboran con una gamba rebozada y frita que suele servirse acompañada de un buen chorrito de limón: esa es la receta de siempre, la base de todo, aunque la variedad de locales y estilos en la ciudad ha hecho que cada bar o restaurante le dé su propio sello.

Esta riqueza convierte en difícil cualquier intento de ranking, porque cada propuesta tiene su atractivo, pero las redes sociales se prestan a este tipo de dinámicas por lo sencillo y divertido que resulta compartir la experiencia.

Así lo ha hecho una murciana orgullosa en TikTok, que decidía documentar a través de ocho locales de la ciudad su experiencia probando los caballitos y dando forma a un ranking personal que rápidamente se ha hecho viral. La autora empezaba dejando clara su norma: “como buena murciana hay que empezar siempre con un buen chorrito de limón” y a partir de ahí arrancaba su recorrido por algunos de los sitios más reconocidos del centro.

Del 5 al 10: los mejores caballitos de la ciudad de Murcia

En La Caña de España, situada en la calle Cánovas del Castillo, el corazón de las tapas murcianas, la experiencia no fue la mejor: “Este fue el que menos me gustó, no sé si es que el rebozado llevaba demasiada harina, no me convenció” y le puso un cinco de diez.

La siguiente parada fue El Pasaje de Zabalburu, un histórico bar en una de las calles aledañas a la plaza de las Flores. Aquí la opinión dio un vuelco por completo “bastante bueno, me gustó mucho el rebozado, muy rico” y ganando un respetable siete de diez.

Muy cerca, en el entorno de la Catedral, salía a jugar el El Rincón del Fontes: “este caballito tenía una salsa buenísima, yo creo que es la gracia que tiene, en este sitio le ponen una salsita de ajo que está buenísima”.

También visitó la Terraza de Pedro, ubicada en pleno Tontódromo donde destacó la calidad del rebozado: “este tiene también un rebozado muy bueno que hace que me guste bastante”.

En la zona del parque de La Pólvora le tocaba el turno a la Terraza del Salitre, que se hacía con un ocho de diez, similar a la nota de otro de los clásicos de cualquier ranking murciano: los caballitos de Los Zagales. Aunque son un imprescindible en la memoria colectiva, ella lo describió con cierta distancia: “hombre Los Zagales no puede faltar aunque me parece un poco pequeñito, también me gustó”.

La ruta continueba en la franquicia murciana de La Boca Te Lía, cadena muy popular en Murcia con varios locales repartidos por la ciudad donde la creadora contaba entre risas que “aquí mi novio probándolo, en la boca te lía que para nuestra sorpresa estaba bastante bueno”.

El recorrido terminaba en uno de los templos gastronómicos más conocidos de la capital: el Rincón de Pepe, donde encontraba lo que para ella fue la tapa perfecta: “Y por último el que fue mi favorito, muy bueno por dentro y por fuera, un diez de diez”.

Los comentarios en redes sociales ampliaron aún más el debate. Hubo quien aseguró que “el de Los Zagales parecía congelado, no parece casero”, mientras otros defendieron a capa y espada locales como Pepe El Torrao en Ronda Norte, Salzillo, San Lorenzo, Cobatillas, La Celosa en Torreagüera, el Merendero del Gato, Las Higuericas en Santa Cruz, Acuarela o Leyendas.