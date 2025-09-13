Era una imponente fortaleza que defendía el Mar Menor de los piratas y ahora "parece un picadero para yonkis": la trágica degradación de la Torre del Rame

Una de las construcciones más emblemáticas (y al mismo tiempo más olvidadas) de la Región de Murcia son las antiguas casas torre. La buena noticia es que al menos una de ellas, situada en Espinardo, parece que al fin va a ser restaurada después de décadas de abandono. Pero no todas corren la misma suerte: además de esa torre, existen otras edificaciones similares que se levantaron con fines defensivos, como la Torre del Rame, que incluso figura como lugar de interés turístico para la Consejería de Turismo, pero cuya realidad hoy en día es muy distinta a lo que su categoría oficial da a entender.

Una fortificación contra los piratas berberiscos

Localizada en la frontera jurisdiccional de los concejos de Cartagena y Murcia, es una construcción rural levantada a finales del siglo XVI por orden de Don Diego Bienvengud Rosique, capitán y regidor de Cartagena. Su objetivo no era otro que proteger su señorío de Hoya Morena y El Ramí de las incursiones de los piratas berberiscos, que durante esa época hostigaban con frecuencia las costas del Mar Menor.

Los historiadores apuntan a que probablemente se construyó sobre los restos de una torre anterior, de origen islámico, conocida como Faraich Arramin o Faray el Ballestero, citada ya en el Libro del Repartimiento de Murcia de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII.

Formaba parte, por tanto, del amplio entramado de torres vigías (reales, concejiles y privadas) que se multiplicaron a lo largo del siglo XVI en el litoral murciano. Todas ellas respondían a la misma necesidad: dar la alarma y resistir ante los ataques corsarios, en un momento en el que el Imperio Otomano y los sultanatos norteafricanos mantenían una alianza que convertía el Mediterráneo en un mar permanentemente amenazado.

Patrimonio en peligro

Sobre el papel, la Torre del Rame es un bien de valor histórico y cultural incuestionable, pero el estado en el que se encuentra en pleno siglo XXI es muy distinto al que se esperaría de una construcción con semejante historia.

Las reseñas de visitantes recientes lo dejan claro: el edificio está muy degradado, cerrado con una puerta, rodeado de un entorno poco atractivo y prácticamente sin mantenimiento. Algunos usuarios aseguran que “no merece la pena el esfuerzo de ir hasta allí”, mientras otros son todavía más duros: “parece un picadero para yonkis”, puede leerse en los comentarios publicados hace apenas unos meses.

Hay quienes señalan además la falta de señalización e información turística, lo que hace que muchos viajeros pasen de largo sin ni siquiera enterarse de que están ante un lugar de gran relevancia histórica para la defensa del Mar Menor.