Un juzgado de Murcia obliga a devolver 17.184 euros de una hipoteca tras declarar esta cláusula nula por abusiva

Un juzgado especializado de Murcia ha dado un paso importante en materia hipotecaria al anular por primera vez en la Región una cláusula de interés variable IRPH en dos préstamos. La decisión se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , que en diciembre de 2024 sentenció que este índice puede ser abusivo cuando no se informa de manera clara y transparente al consumidor.

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) se utilizaba en lugar del conocido Euríbor para calcular la cuota de algunas hipotecas. El problema es que, según el juzgado, en estos contratos no se entregó a los clientes la información necesaria para entender cómo se calculaba el índice ni qué consecuencias económicas tendría.

En concreto los jueces destacan que los bancos no explicaron que el IRPH incluye la Tasa Anual Equivalente (TAE), lo que hace que sea más caro que el Euríbor. Tampoco aplicaron el diferencial negativo que el Banco de España recomendaba desde los años 90 para evitar ese encarecimiento.

Qué consecuencias tiene la sentencia

En el primero de los casos la resolución ordena sustituir el IRPH por Euríbor +1 y obliga a la entidad a devolver 17.184 euros al consumidor, además de reducir el capital pendiente en 7.883 euros.

En el segundo se ha ordenado recalcular todo el préstamo y devolver lo cobrado de más no solo por el IRPH, sino también por otros conceptos como el redondeo al alza y la fórmula de 360/365 días, junto con los intereses correspondientes.

En ambos casos el juzgado entiende que la cláusula no permitió al cliente tomar una decisión informada porque el banco no ofreció explicaciones suficientes ni documentos claros antes de la firma.

Qué dijo el TJUE y por qué es tan relevante

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejaba claro que no basta con que el índice se publique en el BOE: es el banco el que debe asegurarse de que el consumidor entiende de forma sencilla y directa qué significa contratar con IRPH y cómo afectará a su bolsillo.

Este criterio europeo es el que ahora está aplicando por primera vez un juzgado de Murcia, lo que abre la puerta a que más afectados puedan reclamar.

El mismo juzgado dictó también una tercera sentencia, en febrero de 2025, en la que rechazó la nulidad. En ese caso la entidad sí aportó una oferta vinculante, simulación de cuotas y folleto informativo el día anterior a la firma. Además la cláusula remitía de forma expresa a la normativa del Banco de España con la referencia exacta del BOE. El juez entendió que ahí sí se cumplía la exigencia de transparencia.