Tres días de regreso al verano en la Región de Murcia: hasta 37 grados en estas zonas

Después de varios días de cierto alivio térmico y una atmósfera algo más inestable, la Región de Murcia se prepara para un nuevo repunte de temperaturas. A partir de este jueves 11 de septiembre y durante al menos tres jornadas consecutivas buena parte del territorio murciano va a vivir un regreso notable del calor, con máximas que alcanzarán hasta los 37 grados en algunas zonas del interior.

Jueves 11: primeras subidas térmicas

La jornada del jueves marca el inicio de este episodio cálido. A lo largo del día se esperan cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso generalizado. Según la previsión de la AEMET se mantendrán vientos flojos de dirección variable, tendiendo a componente sur por la tarde, lo que favorecerá ese aumento térmico, especialmente en el interior.

Las máximas para este día alcanzarán los 36 ºC en Murcia y los 34 ºC en Lorca, mientras que Yecla se quedará en 32 ºC, y Cartagena registrará una máxima de 31 ºC. Es evidente que el calor se concentrará sobre todo en las comarcas interiores y del centro de la Región.

Viernes 12: estabilidad y persistencia del calor

El viernes no traerá grandes cambios: la AEMET tiene previstos cielos poco nubosos con brumas matinales y algo de nubosidad de evolución en las sierras del Noroeste, aunque sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios o con ligeros descensos, aunque seguirán siendo elevadas para esta época.

Murcia repetirá con 36 ºC, mientras que Cartagena marcará 32 ºC, Lorca llegará a los 33 ºC y Yecla a los 30 ºC. Caravaca de la Cruz será uno de los puntos menos calurosos, con una máxima de 31 ºC, pero con mínimas que siguen elevadas (hasta 16 ºC).

Sábado 13: el pico de calor

El día más caluroso de este episodio será previsiblemente el sábado 13, con un aumento generalizado de las temperaturas máximas. La predicción para esa jornada habla de predominio de los cielos nubosos, con brumas matinales y temperaturas mínimas sin cambios, pero máximas en ascenso, sobre todo en el interior, lo que confirma el repunte térmico.

Los termómetros se dispararán hasta los 37 ºC en Murcia, seguidos de 36 ºC en Lorca y Yecla, y 35 ºC en Caravaca de la Cruz y Cartagena. Se trata de valores más propios del verano que de mediados de septiembre, con una sensación térmica que podría ser aún mayor debido a la falta de viento significativo.