Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este lunes 8 de septiembre

Tal y como suele ocurrir en la Región de Murcia cuando llega septiembre las primeras lluvias y tormentas del mes ya han comenzado a asomar. Tras un domingo con chubascos leves y una nubosidad que frustraba la visión del eclipse lunar, este lunes 8 de septiembre de 2025 la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por chubascos y tormentas que podrán ser intensos en diferentes comarcas del territorio murciano.

La previsión apunta a que a partir del mediodía y sobre todo durante la tarde se registrarán chubascos localmente fuertes, acompañados en algunos casos de tormenta. Los avisos están activos en el Altiplano de Murcia, la Vega del Segura y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas: zonas donde la probabilidad de precipitaciones alcanza el cien por cien en las horas centrales y finales del día.

El tiempo está marcado por cielos nubosos con nubes medias y altas, mientras que en el Campo de Cartagena se esperan nubes bajas y brumas matinales, aunque con menor riesgo de tormentas que en el interior. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios respecto a días anteriores.

En municipios como Caravaca de la Cruz se esperan valores entre los 18 y los 33 grados, en Cartagena las mínimas rondarán los 24 y las máximas los 31, en Lorca se situarán entre 21 y 33, en la capital Murcia entre 24 y 33, y en Yecla entre 20 y 33 grados.

Los vientos serán flojos en general aunque con intervalos moderados de componente sur. La franja de mayor riesgo se concentrará desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche, cuando se prevé la mayor actividad tormentosa en las zonas del interior y prelitoral.