Piden a los ciudadanos de la Región de Murcia precaución y atención ante el último aviso de la AEMET

Tras la elevación del aviso en la Región de Murcia por parte de la Agencia Estatal de Meteorología el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha hecho un llamamiento expreso a la población para extremar la precaución y estar atentos a las indicaciones oficiales.

A través de la plataforma X, la Delegación del Gobierno en Murcia compartía un mensaje claro: "Desde @DelegGobMurcia, llamamos a la precaución y a seguir las indicaciones de las autoridades". El comunicado llega después de que AEMET elevara a nivel naranja el aviso en comarcas como el Altiplano y la Vega del Segura.

El aviso naranja implica riesgo importante y según la actualización de AEMET se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en las zonas del Altiplano y la Vega del Segura, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento de que se produzcan esas precipitaciones.

De forma paralela otras áreas de la Región se encuentran bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas. El Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas podrían registrar acumulados de 25 litros en una hora, mientras que en todas estas comarcas se mantiene la alerta por tormentas fuertes, con posibilidad de que de manera puntual superen la intensidad prevista.

Qué se pide a la población

El delegado del Gobierno insiste en que la población debe actuar con responsabilidad y atender únicamente a la información de fuentes oficiales. El 112 recuerda que, dado el carácter de estos fenómenos, no se descarta que alguna tormenta pueda ser más intensa de lo habitual.

Las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos innecesarios durante el tiempo en el que los avisos estén activos, que en este caso se prolongan desde las 12:00 hasta las 21:00 horas de hoy lunes. Además, se aconseja estar pendiente de la evolución de los avisos a través de los canales de AEMET y de los comunicados de emergencia.