Garaje, piscina y exterior desde 155.000€: así son los pisos de obra nueva que ya está terminada en Murcia
Se encuentran a tan solo 15 minutos del centro de la capital
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos en España. Aunque las medidas del Gobierno central (como los créditos ICO que permiten financiar hasta el 100% del valor) han dado un respiro a muchos compradores primerizos, el mercado inmobiliario no deja de encarecerse. En la Región de Murcia los precios subieron un 14,6% en el último año: el mayor incremento de todas las comunidades autónomas según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Con este escenario muchas familias se plantean salir del núcleo urbano de Murcia capital y explorar municipios cercanos en busca de proyectos que combinen precio, calidad y una buena ubicación. Uno de los ejemplos más recientes es el Residencial Isla de Capri: un conjunto de viviendas de obra nueva terminadas en El Esparragal, una pedanía que está a tan solo 15 minutos en coche del centro de Murcia.
Desarrollado por la inmobiliaria B&C, este proyecto incluye 56 viviendas entre pisos, áticos y chalets adosados y todas cuentan con plaza de garaje y en muchos casos con trastero. Además dispone de 21 chalets adosados de 3 dormitorios con garajes independientes.
La promoción está pensada para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la cercanía de la ciudad. Se encuentra en plena huerta murciana y ofrece zonas comunes con espacios ajardinados y piscina comunitaria: algo cada vez más valorado por las familias.
El diseño de las viviendas incorpora detalles modernos como la doble orientación para favorecer la ventilación cruzada y la separación clara entre las zonas de día y de noche.
Los precios arrancan en 155.000 euros para un piso de 3 dormitorios y 108 m² en planta baja. En la parte alta de la horquilla están los áticos, con terrazas privadas, que van desde los 195.000 euros hasta los 230.000 euros para unidades de 4 dormitorios y 146 m².
Para quienes buscan más espacio, el residencial también incluye chalets adosados de 214 m², con jardín privado y garaje, desde 215.000 euros.
