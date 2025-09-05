Este es el pueblo a 25 km de Murcia capital donde puedes comprar vivienda obra nueva terminada desde 82.500€: con garaje incluido

Desde hace algunos meses el mercado inmobiliario en la Región de Murcia ha dado un giro importante. Tras las medidas impulsadas por el Gobierno central, como los créditos ICO que facilitan hasta el 100% de la financiación para la compra de vivienda, muchas personas han decidido dar el paso de adquirir su primera casa. El resultado de este movimiento ha sido evidente: según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística los precios han subido un 14,6% en la región en el último año o el mayor incremento de toda España.

Ante esta escalada de precios en la capital, cada vez más compradores se plantean ampliar el radio de búsqueda y mirar hacia otros municipios cercanos. La lógica es clara: si los precios en Murcia ciudad se disparan, es posible encontrar mejores oportunidades en localidades aledañas: ahí es donde entra en juego Archena, un municipio situado a apenas 20-25 minutos en coche del centro de Murcia.

En él se acaba de finalizar el Edificio Mirador de Archena: un proyecto residencial que pone en el mercado 31 viviendas de obra nueva, completamente terminadas y listas para entrar a vivir. Se trata de pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, todos ellos con plaza de garaje incluida en el precio, algo que en la capital resulta cada vez más complicado de encontrar a cifras competitivas.

El diseño de los pisos apuesta por la practicidad: buena distribución entre zona de día y zona de noche, ventilación cruzada gracias a la doble orientación y unas zonas comunes interiores cuidadas, además de ascensor.

Opciones de compra disponibles

Los precios arrancan en 82.500 euros para un piso de 1 dormitorio y 87 metros cuadrados en planta baja. En el rango de 2 dormitorios, las opciones van desde los 85.000 euros (70 m² en primera planta o 77 m² en planta baja) hasta los 108.000 euros para unidades más amplias.

En el caso de los pisos de 3 dormitorios, el precio máximo se sitúa en 115.000 euros para 95 m² en primera planta. En total, la horquilla de precios se mueve entre los 82.500 y los 115.000 euros, siempre con garaje incluido.

Este lanzamiento se produce en un momento en que la vivienda nueva en la Región de Murcia se ha encarecido un 12% interanual, mientras que la usada lo ha hecho en un 14,9%, el incremento más alto de todas las comunidades autónomas. En el conjunto de España el precio medio subió un 12,7%, lo que sitúa a la Región como líder en encarecimiento.