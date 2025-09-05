Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos

Uno de los fenómenos astronómicos más llamativos y que más expectación despierta entre aficionados y curiosos son los eclipses, en concreto los eclipses lunares: cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre ella, haciendo que el satélite adquiera un tono rojizo muy característico.

Este efecto conocido popularmente como luna de sangre, no es frecuente de ver y el próximo 7 de septiembre de 2025 será protagonista en gran parte de España.

Según recoge el Observatorio Astronómico Nacional y ha destacado también el portal especializado eltiempo.es, la Región de Murcia se sitúa entre las mejores zonas del sur peninsular para observar el eclipse total de Luna.

El motivo es que a pesar de que el máximo del fenómeno se producirá antes de la salida lunar, los murcianos van a poder ver cómo la Luna aparece ya eclipsada y mantendrá ese tono cobrizo durante unos 30 minutos. Un tiempo más generoso que en Sevilla, por ejemplo, donde la fase total apenas será perceptible unos pocos minutos.

Mantendrá ese tono cobrizo durante unos 30 minutos

La salida de la Luna en Murcia está prevista a las 20:23 horas y ya lo hará en plena fase total (es decir que saldrá con el característico color cobrizo) y se va a mantener en la sombra de la Tierra hasta las 20:53 horas.

Después va a seguir siendo visible en fase parcial hasta las 21:56 horas, lo que dará aproximadamente media hora de luna roja a los murcianos.

A diferencia de los eclipses solares, este espectáculo que no necesitará de equipos especiales ni filtros de protección, ya que, a diferencia de los eclipses solares se puede mirar a simple vista sin riesgos para la vista.

Eclipse total de luna / Observatorio Astronómico Nacional

Para quienes quieran disfrutar del fenómeno en todo su esplendor, el consejo más repetido es el mismo: buscar un horizonte lo más despejado posible hacia el este.

En Murcia eso se traduce en enclaves privilegiados como las playas del Mar Menor donde la Luna se eleva directamente sobre el mar, los espacios abiertos de la huerta de Murcia, lejos de edificios y obstáculos urbanos, o los miradores y sierras cercanas, como Carrascoy o Cresta del Gallo que ofrecen panorámicas despejadas hacia el Mediterráneo.

Aunque no hace falta ningún material especial, sí hay varias recomendaciones que conviene tener en cuenta: para empezar es importante localizar el este con antelación, ya que al salir tan baja y con menor brillo la Luna eclipsada puede confundirse con el horizonte.