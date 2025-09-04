Pedir la jubilación anticipada a los 63 años y cobrar la pensión completa: estos son los requisitos

Con la edad ordinaria de jubilación aumentando progresivamente en España, muchos trabajadores comienzan a valorar la opción de retirarse de forma anticipada. Sin embargo, optar por la jubilación anticipada conlleva penalizaciones en el importe final de la pensión. La buena noticia es que, en 2025, aún es posible jubilarse a los 63 años y cobrar el 100% de la pensión pública... pero solo en casos muy concretos.

Requisitos generales para jubilarse anticipadamente en 2025

Desde el 1 de enero de 2025, la edad legal de jubilación en España es de 66 años y 6 meses para quienes no hayan alcanzado un mínimo de 38 años y 3 meses cotizados. Aquellos que sí superen esa cifra pueden jubilarse a los 65 años sin penalización.

La jubilación anticipada voluntaria permite retirarse hasta 24 meses antes de esa edad ordinaria, es decir, a partir de los 63 años, pero implica aplicar coeficientes reductores en la pensión. Estos recortes pueden ir desde un 13% hasta un 21%, dependiendo del total de años cotizados.

¿Quién puede jubilarse a los 63 y cobrar el 100% de la pensión?

Solo quienes hayan cotizado más de 44 años y 6 meses pueden acceder a la jubilación anticipada a los 63 años sin recorte alguno en la pensión. Además, deben cumplir con estos requisitos:

Tener al menos 35 años cotizados a la Seguridad Social.

a la Seguridad Social. Haber trabajado al menos dos años en los últimos 15 antes de jubilarse .

. Que la pensión resultante supere la pensión mínima contributiva vigente.

Este acceso sin penalización es muy restrictivo y reservado a quienes iniciaron su vida laboral muy jóvenes y han cotizado de forma continuada durante más de cuatro décadas y media.

Profesiones con condiciones especiales

Además de los supuestos generales, existen ciertos sectores profesionales que pueden jubilarse antes de la edad ordinaria y sin reducción en la pensión, incluso por debajo de los 63 años:

Mineros (Estatuto Minero)

(Estatuto Minero) Marinos (Régimen Especial del Mar)

(Régimen Especial del Mar) Ferroviarios

Artistas y profesionales taurinos

y profesionales taurinos Bomberos de administraciones públicas

de administraciones públicas Policías locales

Miembros de la Ertzaintza

Personal de vuelo (aviación comercial)

Estos colectivos están regulados por normas específicas que les permiten adelantar la edad de retiro sin que se apliquen los coeficientes reductores generales.

Recomendaciones antes de tomar una decisión

Antes de tomar la decisión de jubilarse anticipadamente, se recomienda:

Solicitar un informe de vida laboral actualizado. Consultar una simulación de pensión en el portal de la Seguridad Social. Analizar el impacto económico a largo plazo, teniendo en cuenta que la pensión se mantendrá durante toda la vida.

Con las reformas previstas para alcanzar los 67 años como edad ordinaria en 2027, es más importante que nunca planificar con antelación y tomar decisiones informadas.