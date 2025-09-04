José Abellán, doctor murciano, sobre la menopausia: “Lo que más disminuye el riesgo de infarto no son las hormonas, son tus hábitos”

La menopausia es uno de los momentos clave en la salud de las mujeres, pero al mismo tiempo uno de los temas de los que menos se habla. Se asocia casi siempre a síntomas molestos o a un mayor riesgo de enfermedad, sin embargo los especialistas insisten en que no tiene por qué significar un deterioro inevitable.

El cardiólogo murciano José Abellán lo explica así en una pieza de divulgación publicada en sus redes sociales: muchas veces se vive la menopausia desde la desesperanza, como si fuera un potente factor que aumenta el riesgo de infarto, cuando en realidad el mayor potencial de protección está en los hábitos de vida.

Al cesar la producción de estrógenos se pierde cierta protección frente a la hipertensión, la diabetes o el buen funcionamiento de las arterias. También es posible que se gane grasa con más facilidad, algo que genera inquietud en muchas mujeres. Pero como recuerda Abellán esos cambios no tienen por qué convertirse en un problema mayor si se actúa de forma preventiva.

La clave contra la menopausia: el ejercicio de fuerza

El especialista insiste en que el entrenamiento de fuerza debe convertirse en un pilar básico: “Tienes que ponerte fuerte”. No sólo mejora la resistencia de huesos y articulaciones, también aumenta la masa muscular, optimiza el metabolismo y favorece un mejor perfil de colesterol. El ejercicio aeróbico, añade, también es positivo, pero el de fuerza es el gran olvidado en mujeres y el que más impacto puede tener.

En cuanto a la alimentación, recomienda comer natural y apostar por productos como verduras, legumbres y pescado. Cita el ejemplo de las sardinas con espinas, que son una fuente excelente de calcio y hierro. A este enfoque se suma la necesidad de gestionar el estrés y abandonar el tabaco, dos factores que influyen de manera directa en la salud cardiovascular y que pueden marcar la diferencia en esta etapa.

Sobre la terapia hormonal, Abellán explica que puede ser útil cuando existen síntomas intensos, pero recuerda que no es necesaria de forma generalizada. Lo fundamental no está en los fármacos sino en los hábitos, y ese es el mensaje que quiere transmitir de manera clara.

La conclusión es un mensaje de esperanza: la menopausia no tiene por qué aumentar el riesgo de infarto. Aunque la caída de estrógenos se asocia a un peor perfil cardiovascular, lo que realmente disminuye ese riesgo después de la menopausia es la combinación de ejercicio, alimentación adecuada y cuidados de estilo de vida. Como subraya Abellán, “lo principal eres tú”, un recordatorio de que la salud femenina en esta etapa depende mucho menos de lo que se pierde y mucho más de lo que se hace cada día.