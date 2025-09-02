Esta es la ruta más íntima de la costa murciana: un refugio azul contra el mes de septiembre

La Región de Murcia presume de tantos kilómetros de mar que, querámoslo o no, el verano se nos pega a la piel: playas larguísimas, calas resguardadas, paseos marítimos con helado en mano y luego llega septiembre, con la vuelta a la rutina, y a muchos les cuesta cambiar el chip. Aparece la nostalgia y una forma sencilla de combatirla es aprovechar la bajada de temperaturas y ese otoño que entra a pasitos cortos para hacer rutas de senderismo cerca de la costa. Mar y montaña, sin agobios, y con el rumor de las olas de fondo.

La propuesta de hoy une dos palabras que en septiembre suenan perfectas: costa e intimidad. Se trata del sendero que parte de Cala Reona, en Cabo de Palos y se adentra en el Parque Regional de Calblanque, enlazando calas, acantilados, salinas y vestigios mineros. Es íntima porque el recorrido discurre por sendas estrechas junto al litoral, por espacios protegidos donde se pide respeto máximo y por rincones sin servicios que obligan a desconectar del ruido cotidiano.

Conocida como Senda Geominera de Calblanque, esta ruta recuerda que antaño por aquí transitaban animales cargando mineral de explotaciones ricas en plata. Hoy, los vestigios mineros siguen visibles en forma de pozos, galerías y escombreras. Desde Cala Reona, una playa con chiringuito y aparcamiento amplio, el camino sube suavemente y ofrece las primeras vistas de Cabo de Palos. Poco después aparecen los pozos protegidos con muros y mallas.

Los rincones de la ruta

Uno de los primeros rincones es Cala Cocón: escondida al fondo de un barranco y con una gran cueva en la misma playa. Más adelante el sendero conduce hasta Punta Barriga, un acantilado de capas de grafito señalizado con advertencias de peligro, donde incluso se han colocado cuerdas para facilitar el paso.

Tras superarlo surge Punta Espada y enseguida la Cala de los Déntoles, también llamada Cala Dorada, una playa naturista de arena dorada junto a dunas fósiles. Desde allí se llega al Mirador de Punta Negra, que abre unas vistas espectaculares hacia Cala Magre, Cala Arturo y las playas de Calblanque. El recorrido desemboca en las Salinas del Rasall: un humedal de alto valor ecológico que en el pasado se utilizó para la extracción de sal.

Este litoral, además de frágil, es de un enorme interés geológico. En Cala Reona se observan formaciones kársticas; en Punta Negra y Punta Blanca destacan las dunas fósiles; en Punta Blanca se conservan dunas móviles; y todo el conjunto se remata con las salinas que hoy están protegidas. Entre sus rincones más curiosos está el Gran Bufadero, una cavidad creada para extraer mineral que conecta con el mar y que, cuando hay oleaje, ruge con un sonido ensordecedor.

Aunque el sendero está señalizado como parte del GR-92 y no tiene pérdida, conviene recordar que no hay fuentes en el camino. El agua, la gorra y la protección solar son imprescindibles, igual que el calzado cómodo y la precaución en los tramos más delicados. En verano, además, conviene llevar sombrilla si se planea pasar tiempo en la playa.

Existen dos maneras de hacer la ruta: la circular, de unos 8,6 kilómetros y algo más de dos horas de duración, con un desnivel acumulado de 263 metros; o la lineal, de poco más de cinco kilómetros en total, que se completa en poco más de una hora y resulta aún más asequible. En ambos casos, la dificultad es baja y el esfuerzo se ve recompensado con paisajes que se disfrutan a cualquier ritmo.