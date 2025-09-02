La mejor ruta de Murcia para despedir el verano: un paseo por cuatro calas 'vírgenes'

Septiembre trae todos los años consigo un cambio de ritmo: vuelta al trabajo, madrugones y esa sensación tan común que muchos llaman la “depresión postvacacional”. Una forma sencilla y efectiva de suavizar ese bajón es incorporar pequeñas dosis de ejercicio y ocio a la rutina. Si además lo hacemos al aire libre, junto al mar y en un entorno natural protegido la experiencia puede convertirse en un auténtico bálsamo.

El senderismo, cada vez más popular en la Región de Murcia, es una de esas actividades que combinan salud, desconexión y turismo de proximidad. Gracias a su orografía, la costa murciana ofrece rutas cortas y accesibles en las que, con poco esfuerzo físico, se pueden descubrir rincones únicos del litoral mediterráneo. Entre ellas hay una que se ha ganado la etiqueta de imprescindible: la Ruta de las Cuatro Calas en Águilas.

Este itinerario se encuentra en el extremo suroeste de la Región de Murcia, justo en la frontera con Almería, en un enclave declarado espacio natural protegido e integrado en la Red Natura 2000. El recorrido enlaza cuatro playas de aguas cristalinas y arena dorada: Calarreona, La Higuerica, La Carolina y Los Cocederos.

Se trata de un sendero sencillo y corto, de unos cinco kilómetros en total, que puede hacerse en poco más de una hora y media. No presenta apenas desnivel (unos 80 metros acumulados), por lo que resulta perfecto para quienes buscan un plan tranquilo y sin complicaciones técnicas.



(Francisco José Martínez Martínez, 2021) y el blog de viajes de Ana Elvira Picado (2022, actualizado en 2024) coinciden en destacar la belleza paisajística del recorrido y lo fácil que resulta seguirlo gracias a la señalización con balizas blancas y verdes (SL-MU 18).

Cómo transcurre el recorrido

La ruta comienza en la Playa de Calarreona, donde hay un aparcamiento junto al albergue juvenil. Desde aquí el sendero asciende ligeramente hasta un mirador con vistas a la costa y al islote conocido como “Cama de los Novios”.

El camino continúa hacia la Playa de La Higuerica, un arenal tranquilo que forma parte del llamado “Territorio Tortuga”, área de anidación de tortuga boba. Después se llega a la Playa de La Carolina, más amplia y familiar, desde la que se puede acceder a Punta Parda, con llamativas formaciones volcánicas.

El tramo más pintoresco es el que desemboca en la Playa de Los Cocederos, famosa por sus casas-cueva excavadas en la roca y los antiguos “cocederos” donde se trabajaba el esparto. La playa, con forma de media luna, está partida a la mitad entre Murcia y Almería y es probablemente el rincón más fotografiado de todo el recorrido.

La vuelta se hace por el interior, atravesando un paisaje de dunas fósiles y vegetación autóctona como tarays, cornicales o siemprevivas, hasta regresar al punto de inicio en Calarreona.