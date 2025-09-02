Cambio de tiempo en Murcia: vuelven las altas temperaturas, de más de 35 grados, a partir de este día

El mes de septiembre arrancó en Murcia con un alivio que muchos esperaban: las temperaturas dieron una ligera tregua tras los días sofocantes de finales de agosto. Sin embargo este respiro parece que no durará demasiado: según la previsión de eltiempo.es, la Región va a volver a enfrentarse a máximas superiores a los 35 grados en apenas unas jornadas, acompañadas además de un índice de radiación ultravioleta muy alto.

Durante los últimos días de agosto la ciudad ha llegado a registrar máximas en torno a los 36 grados, con cielos despejados y niveles de radiación solar extremos. A medida que ha empezado septiembre, la situación se ha moderado ligeramente: jornadas algo más nubladas, viento moderado y temperaturas que oscilaron entre los 19 y los 33 grados. Aunque todavía hace calor, el ambiente resultaba más que soportable.

Según la previsión este martes 2 de septiembre el mercurio seguirá en valores algo más suaves, entre los 19 y 33 grados, con algunas nubes dispersas y posibilidad baja de lluvias (20%) mientras que el viento va a soplar desde el oeste y la humedad va a descender, lo que ayudará a que el calor sea menos pesado.

Pero la calma va a durar poco: el miércoles 3 se espera un ascenso en la sensación térmica: cielos totalmente despejados, mínimas en torno a los 20 grados y máximas de 33, con un incremento notable en la humedad y, sobre todo, en la radiación ultravioleta, que alcanzará niveles muy altos.

El día clave: jueves 4 de septiembre

La fecha señalada es el jueves 4 de septiembre. Ese día, las previsiones apuntan a máximas de 35 grados, con mínimas en torno a 19. El cielo apenas tendrá nubosidad (solo un 3%), y el viento será ligero del sur. La humedad rondará el 46%, lo que puede aumentar la sensación de bochorno. Lo más preocupante será de nuevo el índice UV, que se mantendrá en valores muy altos, lo que obliga a extremar la precaución en las horas centrales del día.

Las previsiones a medio plazo confirman que el calor no se quedará en un episodio aislado. De hecho, el fin de semana volverá a ser sofocante: el sábado se espera que los termómetros suban hasta los 36 grados en Murcia. La radiación solar continuará en niveles muy elevados, con un índice 8, considerado muy alto, lo que multiplica el riesgo de exposición sin protección.