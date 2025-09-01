Roberto Brasero pone en alerta a España: el tiempo dará un giro radical en cuestión de horas

Tras varias jornadas marcadas por el calor intenso, las temperaturas han experimentado un descenso progresivo. Estas, junto a la inestabilidad que ha habido estos días, han producido días nubosos e incluso fuertes lluvias en diferentes puntos de España.

Ahora, Roberto Brasero ha explicado que se prevé que persista esta situación de inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica.

Las fuertes tormentas que llegaron a Cataluña y Baleares el miércoles se irán marchando. Las lluvias del mediterráneo quedarán solamente a primera hora en Cataluña, mientras que en Baleares permanecerán un poco más, aunque menos intensas.

Sin embargo, hay muy buenas noticias, y es que el meteorólogo ha confirmado que estas lluvias se trasladarán a Galicia, a las zonas de incendios: "No serán muy abundantes, pero algo es algo".

Este viernes todavía se podría notar la bajada de las temperaturas, ya que a primera hora seguirán siendo frescas, salvo en el noroeste. Sin embargo, de cara a la tarde irán subiendo.

En cuanto al sábado, Roberto Brasero ha asegurado que tendremos temperaturas más altas en toda España: "Seguirán subiendo y volverá a ser un día caluroso".