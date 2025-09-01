Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre

La primera semana de septiembre llega con cambios importantes en el tiempo en la Región de Murcia. Según la previsión de Eltiempo.es se esperan jornadas marcadas por el calor, el viento y un índice UV elevado que obliga a extremar precauciones al aire libre.

Tanto Protección Civil como Seguros RGA cuentan con una guia de recomendaciones sobre la importancia de revisar puertas, ventanas y elementos sueltos en viviendas ante posibles rachas de viento fuertes.

Desde el 1 de septiembre, Murcia tendrá un día parcialmente nublado con temperaturas entre los 24 y los 33 grados donde el viento soplará del noroeste con rachas de hasta 43 km/h: una situación que puede resultar incómoda en espacios abiertos.

La probabilidad de lluvia se queda en el 20%, sin que se esperen acumulaciones importantes. Mañana martes 2, el panorama será parecido, con cielos igualmente nublados a ratos, temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 33 grados y un viento del oeste que alcanzará los 31 km por rhora.

La humedad bajará al 26% y el índice UV seguirá en niveles altos, lo que obliga a extremar la precaución bajo el sol. El miércoles 3 se va a producir un cambio: con un día despejado y máximas que llegarán hasta los 34 grados. El viento va a ser más suave, del sureste, con rachas de 26 km/h, pero el índice UV subirá hasta 8, considerado muy alto y con riesgo claro para la piel.

La situación no afecta solo a Murcia. En amplias zonas de la península y Baleares se esperan vientos muy fuertes, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h y olas de entre 4 y 5 metros, sobre todo en el litoral cantábrico, el mediterráneo y las Islas.

Aunque el mayor riesgo se centra en Almería y Murcia también habrá afectación en zonas del interior peninsular.

Recomendaciones con fuertes vientos

Desde Protección Civil y Emergencias recomiendan asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan caer a la vía pública. También piden mantenerse alejados de cornisas, árboles o grúas, además de evitar acercarse a la costa en momentos de fuerte oleaje.

Por eso Seguros RGA recuerda que las pólizas de hogar contemplan la cobertura por fenómenos atmosféricos como lluvia, viento, pedrisco o nieve.

Además subrayan que conviene revisar el estado de techos, ventanas y puertas, guardar objetos sueltos en terrazas y jardines, evitar salir de casa durante la alerta de viento si no es necesario y reducir la velocidad en caso de conducir. También recomiendan cargar dispositivos móviles y tener a mano un pequeño kit de emergencia con agua, linterna y mantas en caso de cortes eléctricos.