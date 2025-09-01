Mario Picazo predice anomalías térmicas y lluvias torrenciales para septiembre: inestabilidad en el Mediterráneo

Después de un verano en el que la emergencia climática ha vuelto a hacerse notar con fuerza (olas de calor sofocantes y unos incendios que han arrasado cerca de 400.000 hectáreas en lo que va de 2025), la atención ciudadana se centra ahora en cómo será el inicio de septiembre. Con el arranque del otoño climatológico, muchos se preguntan si el alivio llegará o si por el contrario, habrá que seguir lidiando con fenómenos extremos.

El meteorólogo Mario Picazo, una de las voces más conocidas en nuestro país, ha publicado su previsión y advierte de que septiembre se perfila como un mes marcado por anomalías térmicas y con un escenario favorable a la formación de DANA en el área mediterránea.

Según Picazo gran parte del litoral mediterráneo, el bajo Ebro, Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía vivirán un inicio de mes con valores entre 1 y 3 grados por encima de la media habitual. En el centro y sur peninsular, así como en los archipiélagos, el exceso de calor sería más moderado cercano a un grado respecto al promedio.

El contraste va a llegar en el norte: especialmente Galicia, el Cantábrico, Navarra y los Pirineos occidentales, donde las temperaturas quedarán más cerca de la normalidad e incluso con registros algo más frescos. Esto dibuja un panorama a dos velocidades: ambiente caluroso en el este y sur, frente a un respiro térmico en el extremo norte.

El Mediterráneo como foco de inestabilidad

Uno de los factores clave que señala Picazo es el estado del mar Mediterráneo: durante estos días sus aguas mantienen temperaturas entre 27 y 29 grados, un nivel muy alto que aporta energía y humedad. Esta situación combinada con posibles entradas de aire frío en altura, puede disparar tormentas muy intensas.

Aquí cobra protagonismo la DANA. Aunque Picazo recuerda que no toda DANA deriva en lluvias torrenciales, sí admite que este patrón atmosférico, habitual cada septiembre, aumenta la probabilidad de episodios extremos en la fachada mediterránea.

La Agencia Estatal de Meteorologíacoincide en subrayar la gran incertidumbre que rodea estos episodios: el pronóstico a medio plazo debe leerse como orientación, ya que cualquier descuelgue de aire frío puede cambiar por completo el balance en pocas horas.

Las primeras proyecciones apuntan a que durante la primera quincena podría llover más de lo normal en el norte del golfo de Valencia, en el extremo septentrional de la península y en Canarias. En el resto del país la tendencia sería más bien seca, con chubascos puntuales de carácter convectivo.

El noveno mes del año siempre ha sido especial en el clima mediterráneo: en muchas comarcas es el más lluvioso, pero también uno de los más imprevisibles. Puede regalar jornadas de calor casi veraniego o en cuestión de horas descargar cantidades ingentes de agua en muy poco tiempo.