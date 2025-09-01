Las cabañuelas de Jorge Rey alertan a España para el otoño: Un fenómeno no visto en años

Con tan solo 18 años, Jorge Rey, conocido por hablar del tiempo teniendo en cuenta fenómenos observables, ha vuelto a poner sobre la mesa sus predicciones a largo plazo gracias al método ancestral de las cabañuelas. El joven burgalés, quese hizo famoso en el pasado con el anuncio de la borrasca Filomena, ha analizado las cabañuelas de 2025 y lanza un aviso: “este otoño será mucho más tranquilo que el anterior, pero el invierno puede traer cambios históricos”.

Rey asegura que sus predicciones no sustituyen a la meteorología convencional, sino que la complementan con métodos tradicionales: las cabañuelas, las témporas y la observación de la naturaleza: “No solo se trata de mirar el cielo, también de interpretar lo que nos dicen los vientos, los animales, incluso los océanos”. El joven asegura que su método “se basa en la observación constante” y le permite anticipar tendencias estacionales.

Un otoño seco y cálido: España frente al fenómeno neutro

En su último análisis publicado en YouTube el burgalés ha adelantado que el otoño 2025 será “muy distinto al del año pasado”. Mientras 2024 estuvo marcado por lluvias torrenciales y una DANA histórica, ahora se prevé un ambiente más estable, seco y cálido.

La clave está en el fenómeno neutro que domina el Pacífico: ni El Niño ni La Niña. Esto, según Rey, favorecerá un anticiclón estacionario sobre España que “no permitirá demasiados movimientos atmosféricos”.

Septiembre: tormentas iniciales y temperaturas en descenso

El mes comenzará con temperaturas agradables y entradas de sur, pero entre el 7 y el 8 de septiembre se espera la llegada de borrascas con tormentas generalizadas. La segunda quincena, en cambio, será más estable, con un repunte térmico en el centro y sur peninsular.

Octubre: calor otoñal y tormentas puntuales

Según Jorge Rey octubre será “más seco y cálido de lo habitual”. Solo alrededor del Día del Pilar (12 de octubre) y hacia el 24 se espera la entrada de frentes con tormentas en el oeste peninsular.

Noviembre: primeras nieves en montaña

La primera quincena transcurrirá con entradas débiles de norte y riesgo de alguna DANA en el Mediterráneo. Hacia el 22–23 se prevé un giro: frentes atlánticos más activos, precipitaciones en el norte y este peninsular y las primeras nevadas en cotas altas además de heladas nocturnas.

Diciembre: la calma antes del gran cambio

Hasta mediados de mes dominará la estabilidad. Rey advierte de nieblas persistentes en la meseta norte y temperaturas agradables durante el día. Sin embargo, a partir del 18 la atmósfera cambiará con entradas de humedad atlántica y un tiempo más inestable en el norte y Levante.

La Navidad 2025 se prevé con una tregua meteorológica, aunque ya en los últimos días del año comenzará a gestarse “un cambio radical que marcará el inicio de 2026”.

Invierno 2026: el gran aviso

El pronóstico de Jorge Rey pone el foco en el nuevo año: “Durante enero podría consolidarse un fenómeno de La Niña que traiga frío polar y nevadas destacadas en España”. Se trataría de un invierno con episodios de nieve y temperaturas muy bajas en contraste con la estabilidad otoñal.