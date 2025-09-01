De 120€ en material escolar a 300€ en idiomas: las ayudas para la 'vuelta al cole' en la Región de Murcia

La vuelta al cole ya está aquí y como cada año llega cargada de nervios, mochilas nuevas y sobre todo de un gasto que no deja de crecer.

En la Región de Murcia el curso arrancará el próximo 8 de septiembre para los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, por su parte los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Educación de Adultos lo harán unos días más tarde, el 11 de septiembre.

Según estimaciones recientes el desembolso medio por familia en material escolar rondará los 654 euros, lo que supone un 18% más que hace apenas tres años. A este incremento hay que añadir la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y el encarecimiento de la vivienda, por lo que muchas familias miran con lupa cualquier tipo de ayuda disponible.

Ayudas a las familias murcianas para volver al colegio

En este escenario los contribuyentes murcianos cuentan con varias deducciones autonómicas en la declaración de la Renta.

Una de las más relevantes es la que permite restar 120 euros por cada hijo escolarizado en el segundo ciclo de Infantil, en Primaria o en la ESO, siempre que esos descendientes den derecho al mínimo familiar. Esta deducción está condicionada al nivel de ingresos: en el caso de las familias que no tienen el reconocimiento legal de familia numerosa, el límite se sitúa en 20.000 euros si la tributación es individual y en 40.000 euros si es conjunta. Para las familias numerosas las cifras son algo más altas: 33.000 euros en declaración individual y 53.000 en conjunta. Cuando ambos progenitores cumplen los requisitos, el importe se reparte a partes iguales, aunque si uno de ellos no está obligado a presentar declaración, el otro puede aplicarse la totalidad de la deducción. Además el importe debe minorarse en función de las becas o ayudas públicas recibidas, en caso de que estas cubran parte o todos los gastos de material escolar o libros de texto.

La segunda gran ayuda se centra en los gastos de enseñanza de idiomas extranjeros. En este caso, la deducción asciende al 15% de las cantidades abonadas por clases extraescolares de idiomas extranjeros, con un máximo de 300 euros por hijo. Se aplica a alumnos desde el segundo ciclo de Infantil hasta los que cursan Bachillerato o Formación Profesional específica, siempre que también generen derecho al mínimo por descendientes. Al igual que en el caso anterior, existen límites de renta: no pueden superar los 20.000 euros en tributación individual ni los 40.000 en conjunta. En matrimonios sujetos a régimen de gananciales se presume que el gasto ha sido satisfecho por ambos cónyuges a partes iguales, aunque solo uno haya realizado el pago, mientras que en parejas de hecho u otros regímenes cada miembro podrá deducirse únicamente la cantidad que haya aportado. Para aplicarla es imprescindible conservar los justificantes que acrediten del pago.