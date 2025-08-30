El castillo más curioso de España está en Murcia: una fortaleza medieval con casas-cueva excavadas en la roca

A veces se nos olvida que uno de los principales entretenimientos que tenemos más a mano, y que no depende de pantallas ni de consumo rápido es descubrir nuestro patrimonio. Pasear por lugares que guardan siglos de historia nos conecta con algo que, aunque siempre estuvo ahí, muchas veces pasamos por alto. Y si hay una tierra donde cada rincón parece esconder huellas de un pasado sorprendente esa es la Región de Murcia.

En esta comunidad cualquier cerro, rambla o valle encierra detalles que en su día tuvieron un valor estratégico, económico o cultural. Al visitarlos hoy podemos encontrar desde un rato agradable de paseo hasta una auténtica lección de historia. Un buen ejemplo de ello es el Castillo de Nogalte, en Puerto Lumbreras, considerado por muchos como el castillo más curioso de España.

Una fortaleza islámica con siglos de historia

El Castillo de Nogalte se levanta sobre una estribación montañosa de la sierra de La Torrecilla, junto al casco urbano de Puerto Lumbreras. Su origen se remonta al siglo XIII, en plena época medieval islámica, cuando proliferaban en el antiguo reino musulmán de Murcia los castillos rurales destinados a proteger explotaciones agropecuarias y comunidades locales.

Las excavaciones arqueológicas han revelado que el cerro ya estuvo habitado desde la Edad del Bronce, y se han encontrado restos argáricos que prueban la ocupación prehistórica. Pero sin embargo lo que podemos vemos hoy pertenece sobre todo a la etapa islámica y a la posterior ampliación cristiana tras la conquista del territorio por la Corona de Castilla.

El recinto superior, utilizado probablemente como granero fortificado, conserva un aljibe de más de 12 metros de longitud que aseguraba el abastecimiento de agua. Más tarde, ya bajo control cristiano, se levantó el recinto inferior y se reforzaron las defensas siguiendo incluso las medidas de construcción establecidas por Alfonso X en el siglo XIII.

Las casas cueva

Si algo convierte a Nogalte en un castillo único es lo que lo rodea. En la ladera del cerro se excavaron, a partir del siglo XVIII, decenas de casas cueva. Estas viviendas "trogloditas" fueron hogar de familias humildes y hoy constituyen uno de los ejemplos de hábitat rupestre más importantes de la Región de Murcia.

Algunas de estas cuevas han sido recuperadas y musealizadas, ofreciendo un recorrido cultural que complementa la visita a la fortaleza. Entre ellas encontramos la Casa Taller del Artesano, la cueva dedicada a la cultura del agua, otra centrada en la vida y tradiciones de las casas cueva, o incluso una que recrea cómo era la escuela de mediados del siglo XX en Puerto Lumbreras.

La ruta incluye senderos peatonales con paradas temáticas, convirtiéndose en una experiencia muy completa: patrimonio, naturaleza y cultura local todo en uno.

Qué opinan quienes ya lo han visitado

Los visitantes destacan tanto las vistas como la singularidad del conjunto: “Servicio de 10, vistas muy interesantes, probablemente las mejores de Puerto Lumbreras y la comida muy muy buena. Recomendable 100%”e.

Otros valoran la tranquilidad y el entorno: “Zona preciosa de Puerto Lumbreras, donde tenemos unas vistas de casi toda la población y especialmente de nuestra Rambla de Nogalte, un lugar bastante tranquilo para pasear en familia y empaparse un poco más de la historia".

Hay quienes resaltan la experiencia inmersiva de las casas cueva: “Muy interesantes de ver… como vivía la gente allí. Muy bien explicado por la guía”, señalaba otro visitante. Y para algunos, simplemente, el lugar es parte de su vida cotidiana: “Me he criado allí, un lugar muy bonito”.

Actualmente el Castillo de Nogalte y las Casas Cueva se encuentran cerrados temporalmente, aunque es posible concertar visitas guiadas para grupos de al menos 15 personas. Para ello, hay que contactar con la Oficina de Turismo de Puerto Lumbreras en el teléfono 968 436 153 / 652 902 268 o en el correo oficinadeturismo@puertolumbreras.es