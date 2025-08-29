Roberto Brasero pone en alerta a España por la situación meteorológica: "Vamos a estar atentos"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El mes de agosto ya está llegando a su fin. La situación meteorológica ha estado marcada por las altas temperaturas en gran parte de las localidades de España, pero en esta última semana de agosto el pronóstico ha cambiado de manera radical para los próximos días, según ha avanzado Brasero en Antena 3.

"Las tormentas pueden ser fuertes e incluso dejar granizo", ha advertido Brasero. No obstante, solo se esperan en el noreste de la Península durante el día de mañana. En el resto de España, se prevé un descenso de las temperaturas, lo que significa que "hará más calor".

El experto del tiempo ha alertado que las lluvias serán intensas en las zonas de Catalunya, Aragón, Castellón y Baleares. "Vamos a estar atentos", ha señalado. En el sur de España, hay que "estar pendientes de la marea".

Sobre los avisos de la AEMET, Brasero ha comentado que "las tormentas se trasladan más hacia el este de Catalunya, Baleares, y podríamos tener algunas en el norte de la Comunidad Valenciana o en Aragón". En el norte de España lloverá, pero de manera "débil".

Las temperaturas subirán a causa del fuerte viento de poniente: "Hará elevar las temperaturas en el litoral mediterráneo, mientras que en el resto van a bajar".

"Tenemos la previsión de oleaje mañana en las costas de Málaga, Granada, Almería, con avisos costeros de nivel amarillo. Es un oleaje distinto al del mar de fondo que estamos teniendo estos días en el Cantábrico o en Cádiz", ha alertado.

Por otra parte, el meteorólogo de Antena 3 ha admitido en directo que mañana solo habrá tres zonas con temperaturas superiores a 30 grados: Sevilla, Palma y Málaga.