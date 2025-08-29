Jorge Rey, experto en meteorología: "Las cabañuelas esperan un otoño muy movido"

El cambio climático está alterando de manera profunda los patrones del clima en todo el planeta. España lo ha vivido en primera persona este 2025: la DANA en Valencia que dejó inundaciones históricas o los incendios del pasado verano que arrasaron miles de hectáreas son solo dos ejemplos de cómo los fenómenos extremos cada vez se repiten con más frecuencia e intensidad.

En medio de esta incertidumbre muchas personas buscan voces que puedan dar una pista de lo que nos espera a medio o largo plazo. Una de ellas es la de Jorge Rey, el joven burgalés que se ha hecho conocido por recurrir a las cabañuelas, un método tradicional de predicción meteorológica que aunque no es un sistema científico, genera gran interés y debate en redes sociales y medios de comunicación.

En su último análisis Jorge Rey advertía que Europa afronta un otoño muy movido: según ha explicado se espera la llegada de “masas polares procedentes del mismísimo Ártico”, que provocarían nevadas tempranas y precipitaciones intensas tras un largo periodo de sequía.

El contraste será fuerte. Países como Reino Unido, Francia o Alemania podrían volver a quedar al margen de estas lluvias por culpa de un bloqueo anticiclónico, mientras que España, Portugal o Italia llegarán al otoño con cierta ventaja gracias a las precipitaciones abundantes de la temporada pasada.

Rey también recordaba que ya el último otoño fue especialmente lluvioso en la Península Ibérica, con “borrascas con muy fuertes tormentas”. Sin embargo ahora el panorama se invertirá: “esperamos un bloqueo anticiclónico en países como España, produciéndose un otoño canso”, es decir, seco, con ausencia de lluvias destacadas.

El invierno tardará en llegar

Lo más llamativo de su pronóstico llega cuando se refiere al invierno. Jorge Rey advierte que “la nieve y el verdadero invierno no llegue hasta realmente enero”. Es decir, no sería hasta el arranque del nuevo año cuando notaríamos de verdad la entrada del frío, la nieve y los temporales más duros.

Según su predicción el invierno será además ventoso, una característica que suele ir asociada a temporales intensos en la Península.