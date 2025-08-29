Se gasta 25.000 en reformar un local comercial en Murcia para convertirlo en viviendas y le llueven las críticas: "Un zulo sin ventanas a vender a precio de oro para estafar a la gente"

España atraviesa desde hace años una profunda crisis en uno de los aspectos más básicos de la vida: tener un techo. Las secuelas de la recesión de 2012, unidas a la especulación inmobiliaria, la gentrificación de muchos barrios y la escalada de los precios del alquiler, han hecho que acceder a una vivienda se convierta en un reto casi imposible para buena parte de la población, sobre todo en ciudades y zonas tensionadas.

En medio de este panorama hay quienes ven una oportunidad de negocio. Una de las fórmulas que más se repite en los últimos tiempos consiste en adquirir locales comerciales en desuso para reconvertirlos en pequeñas viviendas. De esta forma espacios pensados para la actividad económica acaban transformados en pisos que se ponen en el mercado.

La inversión en Murcia que ha generado polémica

Este es el caso de un creador de contenido en redes sociales, conocido como salvaavf, que contaba hace varios meses a sus seguidores la operación en la que había invertido hace tres meses. Según la publicación, había destinado 25.000 euros a la compra y reforma de un local de 550 metros cuadrados en Murcia para ividirlo en distintas viviendas tras obtener el cambio de uso.

En un vídeo publicado en su perfil aparece acompañado de un trabajador la empresa que gestiona el proyecto, mostrando el estado actual de las obras: "Ya está casi lista la obra, me han dicho que voy a flipar", asegura mientras recorre la fachada y los interiores. Explica que han cambiado puertas, ventanas, y prácticamente todo el aspecto exterior para favorecer la entrada de luz. Dentro, destaca los acabados de parquet, los baños con paredes que imitan mármol y un trastero de gran tamaño habilitado en la parte trasera.

La publicación no pasaba desapercibida y desataba una auténtica tormenta de comentarios. Muchos usuarios critican con dureza el proyecto, refiriéndose a las viviendas como "zulos" y cuestionando que se trate de espacios sin ventanas o con poca entrada de luz natural.

Algunos mensajes son directos: "Eso te lo mangan en 5 minutos abrir la puerta y directamente la casa?", ironiza uno. Otro va más allá y sentencia: "Os digo lo mismo a todos los especuladores: ojalá la okupen". También hay quienes ponen el foco en la falta de condiciones mínimas: "Madre mía un zulo sin ventanas a vender a precio de oro pa estafar a la gente, se os debería caer la cara de vergüenza".

Los comentarios negativos se repiten: "La misma porquería de siempre", "ventanas y luz salieron del grupo", "vaya zulos!!", o "ni luz ni ventanas, debería ser ilegal".