Nuevo regalo del Gobierno para los niños de Murcia: a partir de septiembre, recibirán gratis en 299 centros de la Región 800.000 raciones de frutas y hortalizas

El nuevo curso escolar ya está al caer: los niños de Infantil, Primaria y Educación Especial en la Región de Murcia vuelven a las aulas el 8 de septiembre, mientras que los estudiantes de ESO y Bachillerato lo harán el 10 de septiembre y aunque para muchos eso suponga el final de las vacaciones de verano, lo cierto es que este año la vuelta llega con una buena noticia debajo del brazo.

La Comunidad Autónoma de Murcia ha puesto en marcha una iniciativa que beneficiará a miles de escolares: la distribución gratuita de 800.000 raciones de frutas y hortalizas en 299 centros educativos de la Región.

El programa pretende no solo que los niños disfruten de un tentempié sano durante la jornada escolar, sino también fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas. En un momento en el que la obesidad infantil preocupa cada vez más a médicos y familias, contar con fruta fresca o verduras como parte del día a día en el colegio se convierte en un apoyo clave para padres y profesores.

Además la iniciativa tiene un doble valor: no solo ayuda a los más pequeños a descubrir y apreciar los sabores naturales, sino que también sirve para poner en valor uno de los grandes motores económicos de la Región de Murcia su sector agrícola. Frutas, hortalizas y verduras de proximidad, que forman parte de la despensa diaria de media Europa, estarán también en las mochilas y en los recreos de los niños murcianos.

Miles de alumnos se beneficiarán del reparto

En total son cientos de miles de raciones las que se van a repartir entre los escolares. Esto significa que cada día, a lo largo del curso, van a ser muchos los que puedan contar con un pequeño extra de energía saludable, algo que a la larga puede marcar la diferencia en su forma de alimentarse.

Las familias, por su parte, también reciben con alivio esta medida, ya que se traduce en un apoyo económico y logístico para el día a día. Al final, preparar la merienda o el almuerzo siempre es una tarea más dentro de la rutina y contar con este reparto gratuito supone un respiro.