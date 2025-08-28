El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital

El mercado inmobiliario de la Región de Murcia atraviesa un momento muy particular: en los últimos meses se ha registrado un fuerte aumento en la firma de hipotecas y en el capital prestado por las entidades bancarias.

Según los datos en la comunidad se constituyeron 1.453 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un 9,2% más que el año anterior, y el capital prestado en junio ascendió a 149,22 millones de euros: un 84,46% más que hace un año.

Este movimiento en el mercado coincide con la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que ha reducido el euríbor a la mitad, lo que ha hecho que muchas familias vean ahora una buena oportunidad para acceder a una hipoteca a tipo fijo. Todo ello ha impulsado también la compraventa de vivienda: en Murcia ha crecido un 23% en el último trimestre, con un peso muy destacado de la vivienda usada, que representa el 77% de las operaciones.

Ante esta situación cada vez son más los compradores que deciden ampliar su radio de búsqueda y mirar fuera de la ciudad de Murcia o de municipios costeros saturados, con el objetivo de encontrar mejores precios y, sobre todo, más espacio y tranquilidad. Zonas que hasta hace poco eran prácticamente desconocidas para muchos, ahora aparecen en los portales inmobiliarios como oportunidades de inversión o como alternativa real para vivir todo el año.

A 15 minutos de la playa y 25 de la capital

Uno de esos lugares es Gea y Truyols, una pedanía del municipio de Murcia, situada en el Campo de Cartagena. A tan solo 25 minutos de la capital y de Cartagena, y 15 minutos de la playa y del aeropuerto internacional, este pequeño pueblo empieza a atraer miradas gracias a su entorno natural, sus precios de vivienda y su buena conexión con todo el sureste murciano.

Gea y Truyols cuenta con algo más de 1.600 habitantes en 2024, aunque durante buena parte del siglo XX sufrió un declive poblacional muy fuerte llegando a bajar hasta poco más de 300 vecinos en los años ochenta.

Hoy vuelve a crecer tímidamente, y lo hace apostando por la tranquilidad de su núcleo principal, La Tercia, rodeado de naturaleza a la falda de la Sierra de Columbares, donde existen muchas rutas para practicar senderismo.

El pueblo mantiene viva la tradición agrícola murciana: antiguamente con almendros, algarrobos, olivos y cereales, y en la actualidad con cultivos de regadío como coliflores, brócolis, melones, alcachofas, calabacines o patatas.

Además conserva una intensa vida cultural y festiva, con celebraciones como las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, que cada mes de julio llenan de música, gastronomía y procesiones las calles del pueblo.

Uno de los grandes atractivos de Gea y Truyols está en su mercado inmobiliario: a diferencia de lo que ocurre en Murcia capital o en la costa, aquí es posible encontrar viviendas desde 65.000 euros. En portales como Fotocasa aparecen actualmente anuncios de apartamentos con terraza, pisos de dos habitaciones con piscina por menos de 80.000 euros y viviendas con más amplitud y terraza en torno a los 115.000 y 135.000 euros. También existen fincas rústicas y chalets que alcanzan precios mucho más altos, entre los 300.000 y los 600.000 euros, con varias habitaciones y amplios terrenos.