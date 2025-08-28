El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
Muchas personas amplían el rango de búsqueda para comprar su primera vivienda en la Región
El mercado inmobiliario de la Región de Murcia atraviesa un momento muy particular: en los últimos meses se ha registrado un fuerte aumento en la firma de hipotecas y en el capital prestado por las entidades bancarias.
Según los datos en la comunidad se constituyeron 1.453 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un 9,2% más que el año anterior, y el capital prestado en junio ascendió a 149,22 millones de euros: un 84,46% más que hace un año.
Este movimiento en el mercado coincide con la bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que ha reducido el euríbor a la mitad, lo que ha hecho que muchas familias vean ahora una buena oportunidad para acceder a una hipoteca a tipo fijo. Todo ello ha impulsado también la compraventa de vivienda: en Murcia ha crecido un 23% en el último trimestre, con un peso muy destacado de la vivienda usada, que representa el 77% de las operaciones.
Ante esta situación cada vez son más los compradores que deciden ampliar su radio de búsqueda y mirar fuera de la ciudad de Murcia o de municipios costeros saturados, con el objetivo de encontrar mejores precios y, sobre todo, más espacio y tranquilidad. Zonas que hasta hace poco eran prácticamente desconocidas para muchos, ahora aparecen en los portales inmobiliarios como oportunidades de inversión o como alternativa real para vivir todo el año.
A 15 minutos de la playa y 25 de la capital
Uno de esos lugares es Gea y Truyols, una pedanía del municipio de Murcia, situada en el Campo de Cartagena. A tan solo 25 minutos de la capital y de Cartagena, y 15 minutos de la playa y del aeropuerto internacional, este pequeño pueblo empieza a atraer miradas gracias a su entorno natural, sus precios de vivienda y su buena conexión con todo el sureste murciano.
Gea y Truyols cuenta con algo más de 1.600 habitantes en 2024, aunque durante buena parte del siglo XX sufrió un declive poblacional muy fuerte llegando a bajar hasta poco más de 300 vecinos en los años ochenta.
Hoy vuelve a crecer tímidamente, y lo hace apostando por la tranquilidad de su núcleo principal, La Tercia, rodeado de naturaleza a la falda de la Sierra de Columbares, donde existen muchas rutas para practicar senderismo.
El pueblo mantiene viva la tradición agrícola murciana: antiguamente con almendros, algarrobos, olivos y cereales, y en la actualidad con cultivos de regadío como coliflores, brócolis, melones, alcachofas, calabacines o patatas.
Además conserva una intensa vida cultural y festiva, con celebraciones como las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, que cada mes de julio llenan de música, gastronomía y procesiones las calles del pueblo.
Uno de los grandes atractivos de Gea y Truyols está en su mercado inmobiliario: a diferencia de lo que ocurre en Murcia capital o en la costa, aquí es posible encontrar viviendas desde 65.000 euros. En portales como Fotocasa aparecen actualmente anuncios de apartamentos con terraza, pisos de dos habitaciones con piscina por menos de 80.000 euros y viviendas con más amplitud y terraza en torno a los 115.000 y 135.000 euros. También existen fincas rústicas y chalets que alcanzan precios mucho más altos, entre los 300.000 y los 600.000 euros, con varias habitaciones y amplios terrenos.
