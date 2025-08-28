Las cabañuelas de Jorge Rey encienden las alarmas en España: "Empezaremos los primeros días de septiembre con…"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven ha adelantado la tendencia de las cabañuelas y ha asegurado que tenemos por delante un otoño poco movido en comparación con el del año pasado: "Aunque esperamos que traiga mucha menos humedad y sea bastante más seco, incluso cálido, ponemos la esperanza en el invierno de 2026, que puede atraer grandes cambios".

Jorge Rey ha comentado que "empezaremos los primeros días de septiembre con vientos de sur", es decir, se espera un aire más cálido que ascienda las temperaturas.

Además, llegarán "potentes borrascas con tormentas" que afectarán, primero al norte y centro peninsular. Después, sobre el 7 o el 8 de septiembre, entrarán con importancia de manera más generalizada y con bajadas de los mercurios importantes.

Aunque las temperaturas se suavizarán, seguirán llegando tormentas que podrían prolongarse más en zonas del norte y este peninsular.

En la segunda quincena de septiembre se estilizará la atmósfera, sobre todo en el centro y sur peninsular, con subidas más destacadas de los mercurios.