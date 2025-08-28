Las cabañuelas de Jorge Rey encienden las alarmas en España: "Empezaremos los primeros días de septiembre con…"
Con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas
Emma Ferrara
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".
Ahora, el joven ha adelantado la tendencia de las cabañuelas y ha asegurado que tenemos por delante un otoño poco movido en comparación con el del año pasado: "Aunque esperamos que traiga mucha menos humedad y sea bastante más seco, incluso cálido, ponemos la esperanza en el invierno de 2026, que puede atraer grandes cambios".
Jorge Rey ha comentado que "empezaremos los primeros días de septiembre con vientos de sur", es decir, se espera un aire más cálido que ascienda las temperaturas.
Además, llegarán "potentes borrascas con tormentas" que afectarán, primero al norte y centro peninsular. Después, sobre el 7 o el 8 de septiembre, entrarán con importancia de manera más generalizada y con bajadas de los mercurios importantes.
Aunque las temperaturas se suavizarán, seguirán llegando tormentas que podrían prolongarse más en zonas del norte y este peninsular.
En la segunda quincena de septiembre se estilizará la atmósfera, sobre todo en el centro y sur peninsular, con subidas más destacadas de los mercurios.
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
- Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estas son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire
- La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
- Los secretos de las Salinas de San Pedro
- Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»