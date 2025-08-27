Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»

Con el fin del verano y los primeros días de septiembre en el horizonte, no solo abundan los buenos propósitos: también llegan esas ideas que ayudan a hacer más llevadero el regreso de las vacaciones.

Una de las ventajas de avanzar en el calendario es que el sol ya no castiga con tanta intensidad, los días empiezan a refrescar y vuelve a apetecer madrugar un poco para disfrutar de un paseo por el monte y si además se combina con el mar a un paso, el plan se vuelve casi perfecto.

Entre las opciones más atractivas para estas fechas se encuentra el Sendero Monte de las Cenizas (PR-MU 2), dentro del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila: un espacio que está protegido por más de 2.800 hectáreas y que está situado entre Portmán y Cabo de Palos en la costa de Cartagena.

Esta ruta no solo es sorprendente por la riqueza natural del entorno (que incluye bosques, matorrales, acantilados y ramblas) sino también por su valor cultural y patrimonial ya que durante el camino se puede disfrutar de especies vegetales exclusivas de la zona como la jara de Cartagena o el ciprés de Cartagena, además de observar aves como el águila perdicera.

El itinerario oficial es sencillo y apto para la mayoría de senderistas: tres kilómetros lineales que se recorren en unos cincuenta minutos, partiendo del cruce de la carretera Portmán – Los Belones con la del Llano del Beal, hasta llegar al mirador del Monte de las Cenizas, donde las vistas sobre el litoral murciano se quedan grabadas en la memoria. En la cima aguardan los restos de la antigua batería militar de las Cenizas, declarada Bien de Interés Cultural, cuyos cañones y edificaciones recuerdan la importancia estratégica de este enclave.

Una versión más extensa de la ruta

Quienes busquen un reto mayor pueden optar por la variante circular, registrada por senderistas en plataformas como Wikiloc. Se trata de un recorrido de once kilómetros, con un desnivel de unos 310 metros y una duración aproximada de cinco horas. Este trazado evita la pista principal y se adentra en senderos que atraviesan un bosque mediterráneo único junto al mar, siguiendo en parte el GR-92, con marcas rojas y blancas. A lo largo del recorrido se suceden acantilados, panorámicas espectaculares hacia Cabo de Palos, el Mar Menor, La Manga o incluso la Sierra de la Fausilla y Cabo Tiñoso.

Además de la batería de las Cenizas el camino conduce hasta la batería de la Chapa y el faro de Portmán, tras una bajada exigente por un espeso pinar. Y como colofón el tramo final transcurre por la calzada romana, un vestigio histórico que añade aún más interés al paseo.

Para disfrutar de la ruta conviene tener en cuenta algunas recomendaciones básicas, como transitar únicamente por las sendas autorizadas, llevar siempre a las mascotas atadas, recordar que no pueden acceder a las playas del parque y evitar la recolección de flora o fauna.