Javier Urra, psicólogo, sobre la prohibición de que los niños vayan solos al colegio: "no están preparados para reconocer ciertos riesgos"

Para los padres la conciliación no siempre es sencilla, compaginar la vida laboral con el horario escolar de los hijos puede ser tedioso. Por eso, muchos padres y madres trabajadores están deseando que llegue el momento en el que sus hijos puedan ir de un lugar a otro solos, lo cierto es que la ley establece una edad legal en la que los niños ya pueden ir solos por la calle. Dejar a los niños ir solos al colegio antes de tiempo, está penado por la ley.

Según recoge el artículo 229 del Código Penal, hay una penalización recogida: "por parte de la persona encargada de su guarda será castigado con pena de prisión de uno a dos años". Esta pena puede incrementarse, desde los dieciocho meses a tres años de prisión. Sin embargo, no hay una edad regulada por ley en la que los niños puedan quedarse solos, pero los especialistas consideran que lo correcto sería entre los 9 y los 12 años.

Recuperando lo que dice la ley, esta vez el Código Civil apunta en su artículo 172 que "la entidad púbica a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal".

Javier Urra, doctor en Psicología y primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, comentó en una entrevista para ABC que los menores no deberían ir solos por la calle antes de los 10 años: "no están preparados para reconocer ciertos riesgos o enfrentarse a una situación en la que un extraño trate de engañarles".