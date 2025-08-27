Los colegios avisan a los padres: adiós al papel de aluminio en el recreo

Cada vez más colegios apuestan por un modelo educativo cuidadoso con el medio ambiente y que enseñe a los más pequeños a reciclar y no contaminar. Estas enseñanzas traspasan las paredes de las aulas llegando hasta los recreos donde los alumnos deberán contribuir al reciclaje.

La gran mayoría de niños desayunan un bocadillo en su pausa escolar, durante años hemos envuelto los bocatas en 'papel de plata', que terminaba en el suelo del patio o en el mejor de los casos acababa hecho una bola y se convertía en una pelota de fútbol improvisada.

Para este nuevo curso, algunos colegios ya tratan de concienciar a los padres sobre la preparación de los desayunos. Diariamente se arroja en el recreo casi un kilo de papel de aluminio que podría solventarse fácilmente utilizando envoltorios reutilizables.

Con este gesto, padres y alumnos ayudarían a reducir el impacto ambiental. El aluminio es un elemento que tarda cientos de años en descomponerse y actualmente, solo se recicla el aluminio de las latas pero no el 'papel de plata' que utilizamos en la cocina. Por eso, desde las escuelas han pedido a los padres a través de comunicados en sus páginas webs que reduzcan el uso de aluminio en los desayunos de los pequeños.