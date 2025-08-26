Laura Ibáñez, primera mujer bombera del CEIS de Murcia: «Cuando entras a un coche accidentado, a veces un cuerpo pequeño es la ventaja»

Según los últimos datos de directoresseguridad.es la presencia femenina en los cuerpos de bomberos en España apenas alcanza el 5% del total de efectivos. Aunque es una vance con respecto a 2018 (cuando la asocaición SERBOMBERA informaba de que solo 168 de 20.000 plazas estaban cubiertas por mujeres, un 0,83%), el número sigue siendo muy bajo.

Este se trata de un ejemplo claro de cómo la falta de referentes afecta al volumen de aspirantes. Sin que existan referentes visibles, resulta difícil imaginarse dentro de la profesión. Y al contrario: cuando surgen nombres y rostros que logran visibilizar su camino, inevitablemente se abre la puerta a que otras mujeres se interesen por opositar. Por eso entrevistas como la que ha concedido Laura Ibáñez son tan imporantes

La conversación tenía lugar en el pódcast Cuerpos de Acción, un canal especializado en seguridad y emergencias que presenta el creador de contenido David López, conocido en redes como @davidlopezno. Con más de 3.000 suscriptores en YouTube, en cada episodio invita a profesionales de primera línea para hablar en profundidad de sus experiencias.

En este caso la protagonista fue Laura Ibáñez, la primera mujer que ha logrado una plaza de bombera-conductora en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS). Una entidad pública que se creó en 1992 y que depende de la Comunidad Autónoma y de 43 ayuntamientos de la Región, encargada de la prevención, extinción de incendios y salvamento en buena parte del territorio.

De diseñadora gráfica a bombera

David López empieza la entrevista preguntándole por sus orígenes profesionales y Laura explica: «Me saturé de vivir en Barcelona, de pasarme los días delante del ordenador diseñando para que la gente comprara. Tenía un buen sueldo, pero no me sentía realizada».

Después de trabajar muchos años como diseñadora gráfica, cargando con el ordenador a cuestas, incluso los fines de semana al tiempo que llevaba más de una década practicando escalada y deportes de riesgo se dio cuenta de que quería un cambio de rumbo gracias a su actitud «muy de echar para adelante» que la que la empujó a investigar qué cualidades debía tener un bombero y si realmente ella podía ser válida para el trabajo.

Una oposición distinta al resto

Según explica, el CEIS tiene un sistema de selección que difiere bastante de otros cuerpos de bomberos en España. Ella lo cuenta con detalle: ocho pruebas físicas, examen escrito con problemas de matemáticas y redacción de un tema al azar, psicotécnicos y un examen oral de 45 minutos. Un compendio de pruebas con el que confiesa que «Lloré como una magdalena cuando salieron las fechas de la oposición. Tenía miedo de no estar a la altura».

La parte que más tensión le generó fueron las matemáticas: «Llegué a casa llorando como si hubiera suspendido» aunque había resuelto correctamente dos de los tres ejercicios que exigían para pasar a la redacción del tema.

El día del 2000 y el periodo

En la conversación con David López, uno de los momentos más personales llega cuando relata su miedo recurrente durante la preparación: «Lo que más temía siempre es que me viniese el periodo en una de las pruebas… y me vino justo ese día», el día de la carrera de 2000 metros.

Pese al dolor, terminó con una marca de 7:23 minutos, la mejor nota posible en el baremo femenino: «Cuando crucé la meta me tiré al suelo pensando que me moría, pero ya estaba hecho».

Ese instante marcó un antes y un después: «Es como quitarte una mochila de encima que solo entendemos los que hemos pasado por ahí».

Academia y prácticas en Caravaca

DLaura pasó por la academia del CEIS y luego realizó tres meses de prácticas en el parque de Caravaca de la Cruz. Confiesa que la presión no vino de fuera, sino de dentro: «Nunca me han pedido demostrar más que mis compañeros por ser mujer, pero yo me metía esa presión en la cabeza».

Esa sensación desapareció con el trato que recibió en el parque: «Mis compañeros me hicieron sentir una más desde el primer día».

Primeras experiencias como bombera

Durante su primer año ya ha participado en incendios de viviendas, intervenciones en carreteras y rescates de animales. Uno de ellos le dejó una huella especial: un perro atrapado en un pozo de 25 metros: «Cuando bajé, el animal se me abrazó a las piernas llorando, como diciendo: sácame de aquí».

La parte final de la entrevista recoge una reflexión que desmonta el mito sobre los estereotipos masculinos del bombero: «Cuando entras a un coche accidentado, el espacio es el que hay. Y a veces un cuerpo pequeño es la ventaja».

Explica que en intervenciones en espacios confinados ella podía entrar con el equipo completo mientras que otros compañeros tenían que retirárselo para pasar. Una muestra de que en el cuerpo de bomberos no hay un único perfil físico válido, sino que la diversidad puede marcar la diferencia.