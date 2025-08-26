Arsenio Martínez, abogado murciano: «Tirar el agua del aire acondicionado a la calle está prohibido y la sanción va de 90 a 100 euros»

Uno de los grandes conflictos del verano entre vecinos no tiene que ver con el ruido ni con las terrazas, sino con algo aparentemente tan inofensivo como unas simples gotas de agua. Hablamos del agua que desprenden los aparatos de aire acondicionado cuando están en funcionamiento y que en muchas ocasiones acaba cayendo directamente a la vía pública o al balcón del vecino de abajo.

Aunque para muchos pueda parecer un tema menor, el goteo constante genera molestias, discusiones e incluso puede dar lugar a sanciones económicas si no se gestiona de manera correcta.

Tal y como explica el especialista Mikel Iturbe en el portal Caloryfrio este fenómeno es completamente normal: «mientras funciona en modo frío, la unidad interior expulsa unas gotas de agua que, de no recogerse mediante un desagüe, pueden llegar a ser un problema y mojar la pared o el suelo de la estancia donde esté instalado».

La razón está en el propio proceso de funcionamiento del split. El aparato absorbe el calor del aire interior y lo enfría, provocando que la humedad se condense y termine acumulándose en forma líquida: «Por eso, la unidad interior debe tener un desagüe para expulsar estas gotitas de agua o vapores condensados, que recogeremos en un recipiente».

El experto advierte además que si el agua no cae por el conducto previsto o empieza a gotear por el frente del equipo, puede deberse a un atasco en el desagüe o incluso a problemas de mantenimiento: «Con el paso de los años puede acumular suciedad, lo que hace que se atasque».

El punto de vista legal: sanciones de hasta 1.000 euros

Consciente de las dudas que despierta este asunto cada verano, el abogado murciano Arsenio Martínez (conocido en redes sociales como @millennialsabogados) ha querido aclarar qué dice la normativa sobre este tema.

En uno de sus vídeos más compartidos explica: «Verter cualquier tipo de fluido a la calle está prohibido por las ordenanzas municipales de los ayuntamientos y la sanción puede oscilar de los 90 € a los 1000 € según la gravedad».

El letrado advierte además de un riesgo añadido: «Y ojo que no hayas podido provocar algún accidente consecuencia de verter este líquido en la calle porque tendrás que correr con todos los gastos de las lesiones y los daños».

De hecho Martínez recuerda que no se trata solo de una cuestión jurídica, sino también de civismo: «Aquí podéis observar una acera con moho prácticamente intransitable y que puede provocar la caída de los peatones pudiendo provocar en ellos lesiones graves a las cuales tendrás que responder».

La recomendación de los expertos es sencilla: colocar una garrafa o un sistema de recogida que evite que el agua caiga directamente a la calle. El propio artículo de Caloryfrio apunta que, aunque no es apta para consumo humano, este líquido puede reutilizarse en diferentes contextos doméstico scon precaución: puede servir para llenar la cisterna del inodoro, para el limpiaparabrisas del coche o incluso para la limpieza en casa, siempre que no esté turbia y se mezcle con productos adecuados. En algunos estudios se señala también que resulta útil para regar plantas acidófilas, como hortensias o camelias que toleran bien su grado de acidez.