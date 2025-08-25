Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: "La semana que viene"

Después de un verano trágico y marcado por incendios forestales que han dejado tras de sí un balance ambiental dramático en distintas comunidades autónomas, parece que los fenómenos meteorológicos extremos no se van a detener todavía.

La temporada de agosto se cierra con un nuevo protagonista en el Atlántico: el huracán Erin, que según los expertos podría dejar su huella en Europa y de manera indirecta también en España.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha alertado en los últimos días de la peligrosidad de este ciclón, que llegó a ser de categoría 3 y ahora se ha debilitado a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora.

Aunque no se prevé que toque tierra en Europa, sí ha obligado a cerrar playas en Nueva York y mantiene en alerta a la costa este de Estados Unidos, Bermudas y parte del Atlántico de Canadá por las marejadas y corrientes que amenazan la vida.

En lo que respecta a España los organismos meteorológicos señalan que el huracán Erin no va a llegar como tal, sino que se va a transformar en una borrasca atlántica debilitada. MeteoGalicia explica que su trayectoria podría alterar ligeramente la circulación atmosférica, lo que daría lugar a un aumento de chubascos en el norte de la Península y en áreas montañosas, además de un descenso general de las temperaturas. La atención está puesta sobre todo en Galicia, que sería la primera puerta de entrada de esa masa inestable.

Lo que ha dicho Jorge Rey sobre el huracán Erin

El joven aspirante meteorólogo Jorge Rey, conocido por publicar predicciones basadas en las cabañuelas y en la observación de la naturaleza, también ha hablado sobre Erin en su canal oficial de YouTube. Según interpreta el ciclón llegará a Europa la semana que viene, pero lo hará ya como exhuracán será “la última borrasca profunda de la temporada 2024-2025, que termina ahora en agosto”.

Rey señala que, aunque habrá viento fuerte y tormentas, estos fenómenos no serán tan devastadores como se llegó a pensar en un principio. Las zonas más afectadas, apunta, se concentrarán en el Cantábrico, así como en Aragón y Cataluña, mientras que Murcia o el resto del Mediterráneo apenas notarán efectos directos. Además destaca que lo más relevante será la caída notable de las temperaturas, un cambio que marcará el inicio del tránsito hacia el otoño.