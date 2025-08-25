Así es el nuevo cambio de horario en los centros escolares que tiene en contra a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»

La educación pública en España siempre se ha considerado como una pieza básica del llamado estado del bienestar. Básicamente lo que asegura es que cualquier niño o joven pueda entrar en una escuela y recibir clases sin tener que pagar por ello, y además con una calidad aceptable, da igual de dónde venga o cuánto dinero tenga su familia.

Esto no solo ayuda a que chicos y chicas con menos recursos tengan más oportunidades, también funciona como un ascensor social que evita que las diferencias de clase se hereden eternamente. Y hay otro punto clave: para el propio país es una inversión, porque de ahí sale una fuerza laboral más preparada, que luego hace posible que las empresas sean más competitivas, innoven y tengan hueco en sectores avanzados.

Ahora bien, que exista ese marco no quiere decir que esté todo hecho. El sistema educativo necesita revisiones cada cierto tiempo, porque la sociedad cambia, el empleo cambia y tampoco se aprende hoy igual que se aprendía hace dos décadas. Lo que valía antes puede quedarse corto o no encajar con la realidad actual.

En ese sentido la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presentó recientemente un informe financiado por la Unión Europea con un título largo: Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano. Y una de las ideas que se incluyen, probablemente de las más polémicas, está relacionada directamente con cómo se organizan los horarios en los colegios.

La propuesta que reabre un debate incómodo: el horario escolar

El informe señala con claridad que «muchos centros funcionan con un horario intensivo y centrado en las mañanas». Y esto tiene una consecuencia inmediata: alrededor del 47% de las familias se ven obligadas a pagar actividades extraescolares por las tardes, la mayoría relacionadas con clases de refuerzo académico, música o deportes. Un gasto que para muchas familias de ingresos bajos se convierte en una carga casi insostenible.

Lo que plantea la OCDE es recuperar un esquema más parecido a la jornada partida: clases por la mañana, un descanso al mediodía, y vuelta al colegio por la tarde. De esta forma la carga lectiva no se concentra en unas pocas horas, se abren espacios para actividades de refuerzo y, sobre todo, se evitan desigualdades derivadas de la capacidad económica de cada hogar.

Por qué cambiar lo que ya existe

La pregunta que se hacen muchos padres y madres es lógica: si ya estamos adaptados al horario continuo, ¿por qué moverlo todo? La OCDE argumenta varias razones.

Primero porque repartir mejor los tiempos de clase mejora el rendimiento académico. No se trata solo de enseñar más, sino de enseñar en mejores condiciones: con descansos adecuados, comidas ordenadas y menos sobrecarga por la mañana.

Segundo porque la ampliación del horario dentro del centro escolar ayuda a reducir el abandono temprano. Estar más tiempo en un entorno educativo, con tutores y actividades dirigidas, disminuye el riesgo de desconexión o desmotivación, algo que en España sigue siendo un problema serio.

Y tercero porque fomenta la cohesión social. Si todos los niños pueden quedarse en el colegio por la tarde para hacer deberes, practicar deporte o aprender música, se reducen las diferencias entre quienes tienen dinero para pagar actividades extraescolares y quienes no.

Pero ¿qué significa esto para las familias?

El conflicto llega cuando para muchas familias, el horario intensivo es precisamente lo que permite cuadrar la conciliación con el trabajo. Entrar pronto y salir temprano encaja con rutinas laborales en sectores como el comercio o la hostelería y supone que al cambiarlo habría que reorganizarlo todo.

Además no es un cambio gratuito y la propia OCDE advierte que, para llevarlo a cabo, haría falta contratar a más profesorado, reforzar el servicio de comedor y ampliar la oferta de actividades dentro del propio centro. Es decir: más inversión pública.

Mirando a Europa: ¿qué hacen otros países?

El informe también recuerda que países como Dinamarca o Portugal ya aplican sistemas de jornada completa y flexible. Allí los colegios funcionan mañana y tarde, y dentro del horario lectivo se incluyen actividades extraescolares, deportivas o culturales. Es decir, que no se deja ese peso en manos de las familias.