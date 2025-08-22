Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar

Para poder pujar se necesita realizar un depósito previo del 5% del valor de subasta

Una de las viviendas subastadas en Murcia

En plena expansión de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a jóvenes y familias que buscan comprar su primera vivienda, cada vez más personas están explorando alternativas reales para acceder a una propiedad.

Este impulso financiero, que busca dar respuesta a las crecientes dificultades del mercado del alquiler y al encarecimiento de los precios en buena parte del país, ha hecho que opciones como la subasta pública vuelvan a ganar protagonismo.

Porque más allá de la compraventa tradicional, existe una vía menos conocida, pero muy efectiva para adquirir inmuebles: la subasta pública.

Se trata de un procedimiento que permite a cualquier persona participar en la compra de bienes (ya sean viviendas, terrenos, garajes o incluso trasteros) a través de un sistema competitivo, donde el bien se adjudica al mejor postor.

En el caso de las subastas gestionadas por la Agencia Tributaria, se trata de bienes embargados o procedentes de ejecuciones administrativas, y la venta se hace íntegramente por medios electrónicos en el Portal de Subastas del BOE.

Entre sus ventajas destaca la posibilidad de adquirir propiedades a precios potencialmente inferiores al mercado, pero también conlleva ciertos riesgos: puede haber cargas previas, o el inmueble podría no estar en condiciones óptimas, por lo que conviene informarse bien antes de pujar.

Murcia: 23 inmuebles en subasta hasta el 1 y 8 de septiembre

En estos momentos, hay 23 inmuebles disponibles en subasta pública en la Región de Murcia, con fechas de cierre entre el 1 y el 9 de septiembre. Entre las propiedades se encuentran

  • 8 viviendas, entre pisos en Puente Tocinos, viviendas unifamiliares en Cartagena y Archena, e incluso participaciones en propiedades situadas en Ceutí y Molina de Segura.
  • 12 plazas de garaje, repartidas por localidades como La Alberca, Cabezo de Torres o en diferentes puntos de la capital, Murcia.
  • Además hay trasteros, una nave industrial en Lorquí, solares urbanizables y varias fincas rústicas en Fuente Álamo, Cieza y Las Torres de Cotillas.

Cada una de estas propiedades está registrada con un número de expediente y se puede consultar en detalle en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (https://subastas.boe.es/) donde se puede acceder a descripciones, a los planos, al valor de tasación y a las ondiciones para participar.

El proceso de participación es 100% online: en primer lugar hay que estar dado de alta como usuario en el portal. Después para poder pujar senecesita realizar un depósito previo del 5% del valor de subasta si se trata de un inmueble, o del 10% si el bien es mueble. La subasta se mantiene abierta durante 20 días naturales y el sistema prorroga su cierre una hora después de la última puja válida (hasta un máximo de 24 horas más).

Si se resulta adjudicatario y se ha ofrecido al menos el 50% del valor de subasta, el bien se otorga automáticamente. Si la mejor oferta no alcanza ese umbral, la Mesa de Subasta puede decidir si lo adjudica o la declara desierta según el interés público. Una vez adjudicado el comprador tiene 15 días para abonar el resto del importe y formalizar la adquisición.

