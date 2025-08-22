Cristina, la joven de Murcia con 40 matrículas de honor, se tatúa el nombre de Pedro Sánchez: "Me haría también el de..."

Cristina Bernabé, influencer y joven murciana con 40 matrículas de honor en la carrera de Educación Social y un máster, ha generado sorpresa en redes sociales tras mostrar un nuevo tatuaje: el nombre de Pedro Sánchez, inscrito dentro de un corazón en su pierna.

La joven, de 32 años y nacida en Alicante, se define como una persona apasionada del ámbito social, con motivación por impulsar cambios desde lo educativo: "Soy una persona con mucha ambición por querer cambiar el mundo en pequeñas dosis, dentro de lo que yo pueda. Decía Pablo Freire que 'la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo'. Desde esta parte pedagógica y educativa, romper con este momento que estamos viviendo donde hay un auge del odio, de extremismos...", explicó.

Todo esto pudo explicarlo en 'Vamos a ver', programa al que se conectó para explicar el trasfondo del tatuaje, calificándolo como algo sin importancia. En sus palabras: “Se ha popularizado una minucia como lo es un tatuaje aleatorio. Para mí, los tatuajes no tienen nada de trascendental. De hecho, llevo tatuado el corazón de Jesús y no soy acérrima creyente”, asegura.

"Está mucho más normalizado [...] estar a favor de Franco"

Además, reflexionó sobre las normas sociales, señalando que "está mucho más normalizado hacer una canción del verano contra el presidente, exhibir cositas nazis y estar a favor de Franco, por ejemplo".

La joven criticó que estos gestos pasen inadvertidos, mientras que un tatuaje como el suyo genere tanta repercusión. En este sentido, añadió: "actualmente, lo que es un verdadero acto de rebeldía es tatuarse a un presidente democrático".

Cristina aclaró que el tatuaje se lo hizo "antes de las elecciones", a pesar de su independencia política: "No caso con ningún partido político. Estoy dentro de un espectro de izquierdas [...] Estoy a favor de las políticas progresistas, pero, claro, ser 'progre' es un poco insulto, pero no lo es tanto ser retrógrado y buscar el retroceso".

Rufián y otros políticos que se tatuaría

Finalmente, apuntó que no solo se tatuaría el nombre de Pedro Sánchez, sino que se atrevería, sin problema alguno, con algunos otros nombres de la política actual.

"Como dije, me tatuaría a Gabriel Rufián, a Óscar Matute, a Irene Montero, a Yolanda Díaz...", confesó en directo, dejando claro que no se arrepiente de su elección.