De alimentar a pescadores humildes a servirse en los restaurantes más exclusivos de Murcia: el arroz tradicional que vienen a probar desde toda España al Mar Menor

Cuando se habla de arroz en España, la mayoría piensa en la clásica paella valenciana y sus múltiples variaciones.

Sin embargo en otras comunidades también existen formas tradicionales de cocinar este grano que resultan igual o incluso más exquisitas. Una de ellas, nacida en el litoral murciano y convertida hoy en reclamo gastronómico nacional, es el arroz caldero del Mar Menor y Cabo de Palos.

Este plato comenzó como un plato humilde, elaborado en las propias barcas por los pescadores que aprovechaban los descartes de la jornada. Desde el portal Turismo de Murcia cuentan: “Su origen se remonta a las salidas de los pescadores, cuando aprovechaban aquellas capturas de descarte para elaborar un plato con pimiento, ajo, perejil, ñora y tomate con un fondo de pescado”.

Esa mezcla sencilla y nutritiva fue, con el tiempo, conquistando mesas fuera del mar. Hoy es uno de los grandes símbolos de los 1.001 Sabores de la Región de Murcia, un plato que se sirve separado en dos partes: primero el arroz y después el pescado, cocinado en el mismo caldo.

En algunos lugares se han introducido variaciones, pero en El Mosqui, uno de los restaurantes más emblemáticos de Cabo de Palos, Sergio de la Orden lo tiene claro: el caldero es “el único plato que no han transformado desde que sus abuelos Pepe y Visitación empezaron a elaborarlo en 1952”.

Aunque antes se usaba cualquier pescado de roca, hoy se prepara con piezas de mayor valor como dorada, gallineta, lecha o mújol. El arroz, siempre de Calasparra, el primero del mundo en obtener Denominación de Origen. Y en el sofrito no faltan las ñoras, el ajo y el tomate que aportan ese sabor profundo y característico.

Como recuerdan los cocineros locales, el secreto está en sofreír un poco de pescado antes de añadir los demás ingredientes y en freír el arroz durante un par de minutos para que quede suelto, nunca meloso.

La receta según Txiki Torres

Quien quiera probarlo en casa puede seguir la receta del chef murciano Txiki Torres, que lo enseña en su canal Receta ganadora. Para él, es “una receta simple, sencilla, deliciosa”.

Torres arranca con un caldo de pescado elaborado con cabezas y pieles de gamba, hueso de rape y la cabeza de una dorada, que flamea con brandy para potenciar el sabor. Todo hierve cerca de una hora hasta concentrarse.

Después llega el sofrito de ñoras y ajo, que se machaca en mortero y se mezcla con tomate rallado. En ese mismo aceite sofríe el arroz bomba durante dos minutos antes de añadir el caldo con azafrán. El arroz hierve fuerte quince minutos, se añaden las gambas casi al final y se deja reposar un par de minutos.

El pescado, en este caso la dorada, se cocina aparte en el caldo sobrante durante unos diez minutos. En la mesa, cada elemento va por separado: arroz, pescado y el imprescindible alioli.