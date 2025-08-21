Esta es la razón por la que en Murcia el gasto de 'vuelta al cole' sube menos que el resto de España: solo 423,58 euros de media

A muy pocos días de que septiembre de el pistoletazo de salida, muchas familias ya empiezan a hacer cuentas sobre cómo van a afrontar la temida “vuelta al cole”. Aunque existen programas de ayudas, libros gratuitos en algunas comunidades y opciones de segunda mano lo cierto es que septiembre sigue siendo un mes durísimo para la economía doméstica y más en un contexto de inflación que no da tregua: llenar la nevera es más caro, la energía también y el coste escolar no iba a ser una excepción.

Según el análisis del comparador financiero Banqmi, este curso los gastos por alumno alcanzarán una media de 415,43 euros en España, lo que supone un ligero aumento respecto al año pasado (+1,15%). Puede parecer poco, pero sumado a todo lo demás (libros, uniformes, mochilas, material escolar…) se convierte en un auténtico quebradero de cabeza para miles de hogares.

Cuánto cuesta la vuelta al cole en España este curso

El informe de Banqmi señala que el gasto medio por alumno se reparte principalmente en dos grandes partidas:

Libros de texto , que se sitúan en 187,88 euros de media . En Infantil rondan los 104 euros, en Primaria 192 y en la ESO hasta 266.

, que se sitúan en . En Infantil rondan los 104 euros, en Primaria 192 y en la ESO hasta 266. Uniformes, que suben hasta los 227,55 euros de media. Aquí las diferencias son enormes según la comunidad y también dependiendo de si se compran en tiendas externas o directamente en los colegios (donde suelen ser más caros).

Aunque su peso es menor, el resto del gasto lo completan materiales y accesorios, aunque su peso es menor. A nivel autonómico la diferencia es clara: la Comunidad Valenciana (474,06 €), Cataluña (451,92 €) y Navarra (451,51 €) son las más caras. En el extremo contrario están Extremadura (385,52 €), Canarias (392,68 €) y Castilla-La Mancha (392,84 €).

Murcia, entre las más altas pero con la menor subida

Llama la atención el caso de Murcia, que con un coste medio de 423,58 euros por alumno se coloca en la sexta posición del ranking nacional. Sin embargo ha sido la comunidad donde menos ha subido el gasto este curso: apenas un 0,36% respecto al año pasado.

Según el informe de Banqmi la razón es que en Murcia todavía existen bastantes tiendas que ofrecen la venta libre de uniformes: lo que supone un alivio frente a la obligación de comprarlos exclusivamente en los centros escolares, donde suelen inflar el precio. Esta competencia en el mercado hace que las familias puedan elegir y ahorrarse varios euros por cada prenda.

En comunidades donde solo se venden en el colegio, la factura final es más alta. El caso más extremo lo vemos en Cataluña, donde comprar el uniforme en el centro puede costar hasta 77 euros más que en una tienda de ropa externa.

Un septiembre que cada vez pesa más

Aunque el incremento medio se ha moderado respecto a años anteriores, la realidad es que el coste no deja de crecer. En Cantabria el gasto ha subido más de un 2% y en Andalucía también, debido sobre todo al encarecimiento de los uniformes en la enseñanza privada y concertada.

En palabras de Antonio Gallardo, portavoz de Banqmi, “nos movemos en una tendencia general de subidas de precios de la que no es ajena la vuelta al colegio, aunque este año se nota cierta moderación gracias a la consolidación de materiales con la LOMLOE y a los esfuerzos de algunos centros públicos por reducir el uso de libros en asignaturas no troncales”.