No hace falta ir a las Seychelles, en esta playa de Murcia puedes bucear y bañarte en aguas cristalinas por mucho menos dinero

La lógica de las redes sociales ha empujado a muchos a pensar que para disfrutar de la vida hay que volar miles de kilómetros y gastar un dineral en destinos “instagrameables”: playas del Caribe, rincones del sudeste asiático, Nueva York o Japón: esa cultura de mostrar la foto perfecta desde un lugar lejano, caro y exótico se ha instalado también en nuestra forma de viajar.

El problema es que, para las clases trabajadoras, esos viajes suponen un desembolso enorme. Ahorrar durante meses (a costa de largas jornadas laborales y de sacrificar tiempo libre) para luego pasar una semana en un resort “paradisíaco” se ha convertido casi en la norma. Y, claro, no todos pueden o quieren entrar en esa rueda de consumo turístico que, además, tiene un alto coste ambiental.

Frente a esa lógica, cada vez más viajeros apuestan por una alternativa: redescubrir lo cercano. Lugares que, aunque no aparezcan en los grandes rankings internacionales, poco tienen que envidiar a destinos de postal.

Uno de esos sitios está en la Región de Murcia. Y aunque pueda sorprender a muchos incrédulos, sus aguas cristalinas, sus calas escondidas y sus fondos marinos rivalizan sin complejos con escenarios como las islas Seychelles.

Una joya oculta en el Mediterráneo

Cuando se habla de la costa murciana, lo primero que suele venir a la cabeza es La Manga del Mar Menor. Pero a apenas unos minutos, se esconde Cabo de Palos: un pequeño pueblo pesquero que lleva años conquistando a quienes lo visitan.

La bloguera Viajeraviajera, que pasa allí todos sus veranos, lo resume con una frase que dice mucho: “sé que Cabo de Palos ha sido mi pueblo desde la infancia y le tengo un cariño enorme. Pero de verdad, que hemos visto playas en Maldivas, Bali o el Caribe y cuando hay un día bueno, de esos del mar como un plato y el agua transparente, te prometo que esta playa te trasladará a cualquiera de los sitios que he mencionado antes”.

No es casualidad que National Geographic haya catalogado la Reserva Marina de Islas Hormigas como uno de los diez mejores lugares del mundo para bucear. Aquí se pueden hacer inmersiones entre meros, morenas, bancos de espetones y hasta pecios históricos como el del trasatlántico Sirio, apodado el “Titanic español”.

Y no hace falta ser experto en submarinismo. Basta con unas gafas y un tubo para disfrutar del snorkel en calas como Cala Fría, Cala Túnez o Cala Reona.

El faro, las calas y la Playa de Levante

El faro de Cabo de Palos, encendido por primera vez en 1865, es el icono del pueblo. Hoy se puede visitar con una entrada de 6 a 8 euros y, desde arriba, las vistas del Mediterráneo y las calas son espectaculares.

La Playa de Levante es el gran punto de encuentro para las familias. Sus aguas son poco profundas, tranquilas y tan transparentes que, en los días de calma, parecen las del Caribe. Además desde la orilla se ven la Isla Grosa, La Manga y el propio faro: lo que convierte el baño en una postal continua.

Para los que buscan más intimidad, Cabo de Palos cuenta con hasta una docena de calas de difícil acceso que conservan todavía ese aire salvaje.

Gastronomía con sabor a mar

Visitar Cabo de Palos no es solo playa y buceo. El puerto conserva la esencia marinera y en sus restaurantes se puede probar el caldero, el plato más típico de la zona. Un arroz con ñoras y pescado de roca que se sirve acompañado del pescado aparte. En locales como La Tana o El Mosqui se prepara desde hace décadas y es toda una institución entre locales y turistas.

Además la pescadería del pueblo ofrece meros, corvinas o salmonetes recién sacados del mar: “De la mar el mero y del Mosqui el caldero”.

Muy cerca del Parque Natural de Calblanque

A escasos kilómetros de Cabo de Palos se extiende el Parque Natural de Calblanque, probablemente una de las zonas litorales mejor conservadas del Mediterráneo español con playas vírgenes, dunas fósiles, acantilados y senderos que atraviesan paisajes intactos.

Según el blog Con mochila o maleta, es el “lugar favorito de la zona” y conviene visitarlo en temporada baja, cuando no hay restricciones de acceso. En verano los coches deben quedarse en un aparcamiento y continuar en bus lanzadera por solo 2 €. Playas como Calblanque, Playa Larga, Playa Negrete o Cala Dorada son perfectas para quienes buscan tranquilidad absoluta y aguas limpias.