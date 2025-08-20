Buenas noticias para las familias de Murcia: esta es la ayuda de hasta 140 euros para la 'vuelta al cole' y cuándo se solicita

En septiembre no solo vuelven los horarios, las rutinas y las prisas de la mañana, también llegan los gastos: libros de texto, material escolar, mochilas, uniformes, En muchos hogares este desembolso supone un auténtico esfuerzo económico. Por suerte cada año existen diferentes ayudas que intentan aliviar un poco esta carga.

En la Región de Murcia la Consejería de Educación y Formación Profesional convoca una ayuda específica para los alumnos más pequeños de Primaria. Se trata de una subvención de hasta 140 euros por estudiante para comprar libros y material didáctico.

¿En qué consiste esta ayuda y a quién va dirigida?

Esta ayuda está pensada únicamente para el alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria. El motivo es que, a diferencia del resto de cursos en estos dos niveles no se aplica el Programa de Gratuidad de Libros (Banco de Libros), por lo que las familias deben afrontar la compra de los manuales.

El dinero, hasta un máximo de 140 euros, se ingresa de una sola vez mediante transferencia bancaria a la cuenta del padre, madre o tutor legal. También es posible autorizar al propio centro educativo para gestionar directamente la ayuda.

Cuándo se convocó y cuál es el plazo actual

La última convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 21 de mayo de 2025. El plazo ordinario de solicitudes estuvo abierto entre el 22 de mayo y el 11 de junio.

Ahora bien todavía queda una segunda oportunidad: existe un plazo extraordinario del 1 al 15 de septiembre de 2025 destinado a las familias cuyos hijos se incorporen a un centro público o concertado de la Región de Murcia procedentes de otra comunidad autónoma o del extranjero.

Y hay un supuesto más: si un alumno se matricula de forma obligatoria en Murcia después del 15 de septiembre (por traslado sobrevenido por ejemplo), también podrá presentar la ayuda. Eso sí será necesario un certificado del centro escolar que acredite la fecha de matrícula, firmado por el secretario y con el visto bueno del director.

Requisitos económicos

No todas las familias pueden acceder a la ayuda. Uno de los puntos clave es la renta familiar. Los ingresos del año 2024 no deben superar unos umbrales que varían según el número de miembros de la unidad familiar.

Además, se denegará automáticamente si algún miembro de la familia tuvo un volumen de facturación superior a 42.000 euros durante 2024 por actividades económicas.

Documentación necesaria

El trámite requiere cierta documentación pero la mayoría son papeles habituales:

DNI o NIE de los miembros mayores de 14 años. Libro de familia. Documento bancario con el IBAN de la cuenta donde se recibirá la ayuda. Una declaración responsable firmada.

Otros documentos como certificados de familia numerosa, discapacidad o situación de violencia de género pueden ayudar a acreditar circunstancias especiales, pero no siempre son obligatorios.

Cómo y dónde presentar la solicitud

Hay dos vías:

Electrónica; con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma. Presencial: en las oficinas de registro habilitadas (artículo 16.4 de la Ley 39/2015), siempre con cita previa.

Es importante presentar la solicitud con el formulario oficial. Si no se utiliza este documento, la administración requerirá que se presente de nuevo y eso puede retrasar todo el proceso.

Otros datos importantes