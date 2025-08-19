Ignacio Ezquiaga, doctor en Economía: «Lo que falta hoy en España son viviendas y cuantas más mejor, rápido»

La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales y económicos de España en los últimos años. El fuerte incremento de los precios del alquiler, unido a la dificultad creciente para acceder a una hipoteca, ha hecho que muchas personas (sobre todo jóvenes) se enfrenten a un muro cuando intentan emanciparse. No se trata solo de encontrar una casa, sino de que sea mínimamente asequible.

El debate no es nuevo, pero se ha intensificado. Y no todos los economistas coinciden en el diagnóstico ni en las soluciones. Algunos expertos como Jaime Palomera hablan de un mercado capturado por fondos e inversores que acumulan viviendas, lo que comparan con “un Monopoly amañado”.

Otros como Santiago Niño Becerra plantean que la clave pasa por introducir cambios radicales: desde automatizar la construcción para abaratar costes hasta un mayor peso del Estado en la promoción de vivienda pública. También hay voces como la del catedrático Julio Tejedor, que recuerdan que el sistema hipotecario español nació de los Pactos de la Moncloa y que hoy arrastra consecuencias de aquel modelo.

En ese contexto el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Ignacio Ezquiaga expuso su visión en una conferencia organizada por el Colegio de Economistas de Murcia. Autor del libro 'El sistema ya no financia burbujas: escasez de vivienda y caída del crédito' (Funcas), Ezquiaga analizó la situación con un enfoque distinto: no hay exceso de pisos como muchos creen, sino lo contrario.

Su diagnóstico fue tajante: “En España se crean alrededor de unas 200.000 familias cada año, y el número de viviendas que se construyen no llega a las 100.000”. Para el economista esta brecha provoca un déficit de casas que se está cubriendo de forma precaria, en muchos casos con varias familias compartiendo piso.

Ezquiaga defendió en el debate que la situación actual no tiene nada que ver con el exceso de viviendas sin vender tras la crisis de 2008 y explicó que lo que hubo fue una parálisis de operaciones, un mercado bloqueado. Ahora lo que ocurre es un problema estructural de oferta. O dicho en sus palabras: “no podemos seguir con el imaginario de la sobreabundancia de viviendas y que las viviendas son el anatema, sino que lo que hay que hacer es viviendas. Cuanto más mejor, rápido.”

El doctor insistió en que el déficit no puede resolverse únicamente desde el sector privado. Señaló que existe una “carencia evidente de construcción de parque público de casas” y reclamó un papel más activo de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno central. En su opinión igual que en los años 80 y 90, cuando una parte significativa de la promoción de vivienda fue de protección oficial, es necesario recuperar ese esfuerzo institucional.