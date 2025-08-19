Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»

La vivienda es mucho más que un techo: en España está reconocida como un derecho constitucional, indispensable para llevar una vida digna. Pero al mismo tiempo y cada vez con más fuerza y de forma más problemática, se percibe también como un activo de inversión. Comprar una casa no solo implica garantizar estabilidad familiar, sino que en la mayoría de los casos supone la mayor inversión económica de una vida. Y aquí surge un problema: cuando alguien con pocos recursos destina todo su capital a una vivienda, los riesgos de una mala inversión pueden condicionar su futuro durante décadas.

En este contexto zonas de la Región de Murcia han atraído interés por sus precios más moderados respecto a otros puntos del litoral mediterráneo. Sin embargo, no todas las áreas han evolucionado de la misma manera.

El Mar Menor, que durante años se fue un destino atractivo tanto para turistas como para compradores, ha vivido en la última década una situación muy distinta a la de sus vecinas. Mientras que localidades cercanas, como el sur de Alicante, han visto cómo sus viviendas se revalorizaban, el área murciana ha sufrido una pérdida de valor notable.

El Mar Menor y la pérdida de valor inmobiliario

El deterioro medioambiental de la laguna salada más grande de Europa ha sido clave en este proceso: la eutrofización y los episodios de proliferación de algas desde la primavera de 2016 han deteriorado la percepción pública del entorno. Ese mismo año se convirtió en un punto de inflexión: la imagen de “sopa verde” y las sucesivas mortandades de peces impactaron en la opinión pública y en el atractivo de la zona para vivir o invertir.

Según el economista del Banco de España Gabriel Pérez Quirós “cuando la opinión pública percibió la gravedad de la degradación ambiental en el Mar Menor, el precio de la vivienda se estancó en esa zona, frente a un incremento del 43% en el sur de Alicante seis años después de la HAB de 2015”.

En términos prácticos esto significa que los propietarios del Mar Menor vieron cómo el retorno de su inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas con características similares.

El cálculo no es menor: con más de 117.000 viviendas registradas en el área, la pérdida total de valor inmobiliario supera los 4.000 millones de euros.

Gabriel Pérez Quirós, es un economista murciano que actualmente trabaja en el Servicio de Estudios del Banco de España y es profesor en la Universidad de Alicante. Su formación es amplia y sólida: estudió Economía en la Universidad de Murcia, cursó posgrado en el CEMFI y se doctoró en la Universidad de California, San Diego, en 1996.

Además con una extensa experiencia internacional: ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, economista en la Reserva Federal de Nueva York y en el Banco Central Europeo. También fue asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, bajo la dirección de Miguel Sebastián.

Su investigación sobre el Mar Menor

Junto a Matías Lamas, Mari Luz García Lorenzo y Manuel Medina Magro Pérez Quirós publicó en 2023 una investigación para la revista Scientific Reports titulada 'Impact of climate risk materialization and ecological deterioration on house prices in Mar Menor' donde se aplicaba un método de diferencias en diferencias para comparar la evolución del precio de la vivienda en el Mar Menor con zonas de control como el sur de Alicante.

El resultado fue contundente: a partir de 2016 los precios en el área murciana empezaron a quedarse rezagados respecto a los de su entorno. La diferencia llegó a superar los 500 euros por metro cuadrado en apenas cinco años. O dicho en palabras del propio informe, el deterioro medioambiental “podría haber supuesto una diferencia de retorno en la inversión residencial de un 45% en 6 años”.